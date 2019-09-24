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24.09.2019
Интерфакс-АВН

Госгидрография Украины настаивает на необходимости установления морской границы с РФ

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Катера ВМС Украины
Катера ВМС Украины.
Источник изображения: © Фото : ВМС Украины

Киев. 23 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Государственное учреждение "Госгидрография" предлагает рассмотреть возможность "принудительной переговорной процедуры" с РФ по вопросам установления границы на море, сообщается на сайте ведомства.

"С учетом норм международного морского права и проведенных консультаций с ведущими международными экспертами по вопросам морской делимитации предлагаем рассмотреть возможность начала принудительной переговорной процедуры с Российской Федерацией по вопросам установления морской границы", - заявляет начальник Госгидрографии Александр Щипцов.

В сообщении отмечается, что без установления морской границы с РФ Украина никогда не сможет полноценно осуществлять свой суверенитет в пределах большей части собственного территориального моря, реализовывать права в пределах исключительной (морской) экономической зоны и/или континентального шельфа, легально использовать морские природные ресурсы. Кроме этого, определение на основании международного права государственной границы - ключевой вопрос национальной безопасности и обороны, отмечают в Госгидрографии.

В ведомстве напомнили, что в 2003 году между Украиной и РФ был заключен Договор о российско-украинской государственной границе, но им морские границы установлены не были. В 2003 году между Украиной и РФ был также заключен Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, согласно которому Азовское море разграничивается линией государственной границы в соответствии с соглашением между сторонами. Но такое соглашение заключено не было и морская граница между Украиной и РФ фактически отсутствует.

"На сегодня Россия вряд добровольно подпишет соглашение о делимитации с Украиной, но письменные выводы международной комиссии по делимитации будут иметь очень серьезное политическое и дипломатическое значение, а также будут базисом для заключения в будущем соответствующего соглашения о делимитации морской границы между Украиной и РФ", - отметил первый заместитель начальника Госгидрографии, специалист в области международного морского права Богдан Устименко.

Он также напомнил, что Украина и РФ являются сторонами Конвенции ООН по морскому праву.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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