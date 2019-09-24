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24.09.2019
Интерфакс-АВН

МИД Ирана призвал Великобританию прекратить продажу оружия Саудовской Аравии

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Борис Джонсон
Борис Джонсон.
Источник изображения: PA Images/ТАСС

Дубай. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - В МИД Ирана подвергли критике заявление премьера Великобритании Бориса Джонсона об ответственности Тегерана за атаки на саудовские нефтяные объекты и призвали Лондон прекратить продажу Саудовской Аравии оружия, сообщает агентство ИСНА.

"Вместо того, чтобы предпринимать безуспешные действия, направленные против Ирана, правительство Великобритании должно прекратить продавать летальное оружие Саудовской Аравии", - сказал представить МИД Ирана Аббас Мусави.

По его словам, прекращения продажи оружия саудовцам "требует огромное число людей в мире".

Ранее в понедельник Джонсон заявил, что "Великобритания с очень высокой степенью вероятности возлагает ответственность на Иран" за атаку.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Иран
Саудовская Аравия
Проекты
БПЛА
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