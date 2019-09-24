В Польше модернизируют 400 армейских грузовиков Star 266 после 19-летия остановки производства

В Польше решили выделить существенные средства на модернизацию армейских грузовиков Star 266. Это грузовые автомобили с колёсной формулой 6х6, которые спроектированы в конце 60-х годов. Польша после начала производства Star 266 выступила их активным экспортёром: армейские грузовики покупал и Советский Союз (по некоторым данным, в конце 80-х было приобретено в общей сложности до 500 таких автомобилей).

Источник изображения: topwar.ru

Производство Star 266 на предприятии Fabryka Samochodw Ciarowych было остановлено в 2000 году, когда польские власти решили, что грузовик устарел.

Спустя почти два десятилетия в Варшаве объявили, что со словами об "устаревании" Star 266 погорячились. Теперь на их ремонт и модернизацию готовы направить около 160 млн злотых (около 41 млн долларов). На заводах будут модернизированы и отремонтированы около 400 автомобилей этой модели до версии Star 266M2.

В качестве "модернизационной" меры планируется оснастить Star 266 170-сильными двигателями Iveco Tector. Первоначально использовался двигатель в 150 л.с. Также будет заменена кабина, которая теперь будет откидной (вперёд) для, как заявлено, облегчения доступа к двигателю. Автомобили получат обновлённые коробки передач - Allison или Eaton.

Программа модернизации завершится в 2023 году. При этом в самой Польше отмечают, что в результате выполнения этой программы основной финансовый выигрыш понесут зарубежные компании: итальянские и американские, которые получат заказ на запасные части и комплектующие. Также добавляется, что 160 миллионами злотых для 400 автомобилей могут и не обойтись.