Войти
24.09.2019
Военное обозрение

В Польше модернизируют 400 армейских грузовиков Star 266 после 19-летия остановки производства

473
0
0

В Польше решили выделить существенные средства на модернизацию армейских грузовиков Star 266. Это грузовые автомобили с колёсной формулой 6х6, которые спроектированы в конце 60-х годов. Польша после начала производства Star 266 выступила их активным экспортёром: армейские грузовики покупал и Советский Союз (по некоторым данным, в конце 80-х было приобретено в общей сложности до 500 таких автомобилей).

Источник изображения: topwar.ru

Производство Star 266 на предприятии Fabryka Samochodw Ciarowych было остановлено в 2000 году, когда польские власти решили, что грузовик устарел.

Спустя почти два десятилетия в Варшаве объявили, что со словами об "устаревании" Star 266 погорячились. Теперь на их ремонт и модернизацию готовы направить около 160 млн злотых (около 41 млн долларов). На заводах будут модернизированы и отремонтированы около 400 автомобилей этой модели до версии Star 266M2.

В качестве "модернизационной" меры планируется оснастить Star 266 170-сильными двигателями Iveco Tector. Первоначально использовался двигатель в 150 л.с. Также будет заменена кабина, которая теперь будет откидной (вперёд) для, как заявлено, облегчения доступа к двигателю. Автомобили получат обновлённые коробки передач - Allison или Eaton.

Программа модернизации завершится в 2023 году. При этом в самой Польше отмечают, что в результате выполнения этой программы основной финансовый выигрыш понесут зарубежные компании: итальянские и американские, которые получат заказ на запасные части и комплектующие. Также добавляется, что 160 миллионами злотых для 400 автомобилей могут и не обойтись.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Польша
США
Компании
Allison
Iveco
Похожие новости
02.12.2016
Свой вместо чужих
04.04.2016
Крохи со стола Игоря Сечина: КВЗ достоин лишь клепать корпуса для AgustaWestland?
27.03.2013
Корпорация «Защита»: Company Profile
05.12.2012
Бронеколесный ходовой товар
30.12.2009
Колесные бронированные машины — современные тенденции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.09 13:38
  • 42
Армии США пообещали "революционное" оружие на замену M4 и M249
  • 24.09 11:36
  • 10
Шойгу посчитал необоснованными высказывания Кудрина о раздутом оборонном бюджете
  • 24.09 11:11
  • 84
Гарантированное ядерное уничтожение: "Метеорит-Н" стерли бы Запад в пыль
  • 24.09 11:05
  • 52
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 24.09 10:53
  • 7
Летающие гаубицы: ВКС России провели уникальную операцию
  • 24.09 10:50
  • 8
В неумелых руках: почему системы Patriot не защитили Саудовскую Аравию
  • 24.09 06:57
  • 2
В России MIM-104 Patriot приравняли к "Бук-М2"
  • 24.09 01:04
  • 2
Осиное гнездо терроризма: как Сирию разрывают на куски
  • 23.09 21:31
  • 49
Новая система С-500 готова к массовому выпуску
  • 23.09 20:11
  • 12
Бюрократия не должна мешать работающим в космической сфере компаниям - Путин
  • 23.09 19:03
  • 1
Первый полет прототипа палубного беспилотного самолета-заправщика Boeing MQ-25A
  • 23.09 18:44
  • 7
В США засомневались, не начнет ли искусственный интеллект ядерную войну
  • 23.09 17:15
  • 1
МиГ-35 оказался танкером
  • 23.09 17:09
  • 9
Что представляет собой гиперзвуковая ракета "Циркон"
  • 23.09 16:46
  • 1
Небывалая мощь к 2050 году: формулу развития вооружений вывели в США