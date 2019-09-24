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24.09.2019
Военное обозрение

СМИ КНР: Шойгу показал, что РФ отказывается от сохранения статуса океанской державы

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На днях в отечественных СМИ появилось интервью главы военного ведомства Сергея Шойгу, в котором он озвучил позицию Минобороны: России нет нужды в авианосных группировках, требуется оружие для их потопления. Данное заявление привлекло внимание мировой прессы, включая китайскую.

Источник изображения: topwar.ru

Шойгу в интервью МК:

Гигантские деньги тратятся США на частные военные компании, на авианосные группировки. Но вот нужны ли России свои пять-десять авианосных группировок, если мы не собирается ни на кого нападать? Нам нужны средства, которые потенциально могут быть использованы против подобных авианосных групп противника в случае агрессии на нашу страну. А это несравненно дешевле и эффективнее!

Куба как назидание

Как считают в КНР, фактически данный материал сигнализирует о трансформации ВМФ РФ: Россия отказывается от сохранения статуса океанской державы, от усилий по сохранению этого статуса. Как указывается, вместо постройки крупных надводных кораблей сделан выбор в пользу сдерживания ВМС неприятеля, включая его авианосный флот. Однако данная ситуация уже встречалась в советском прошлом.

Издания из КНР отмечают, что в 1950 – 60-х годах СССР стремился воплотить в жизнь концепцию "ракетной универсальности", категорически отказавшись от строительства авианосцев, так как считал их бесполезными. Но Кубинский кризис, сопровождавшийся американской блокадой Острова свободы, показал ошибочность данного подхода.

В этой связи с середины 60-х годов Москва приступила к созданию океанского флота. Однако крушение СССР резко оборвало этот процесс. Учитывая текущие военные расходы РФ (шестое место в мире) ей будет крайне сложно построить ВМФ, способный сравниться с американской мощью.

Источник изображения: topwar.ru

Любование увяданием

Россия всячески пыталась поддерживать имидж "великого флота", время от времени отправляя в боевые походы свой единственный авианосец "Кузнецов", который даже побывал у берегов Сирии.

Но это было любование увядшими цветами. С одной стороны, большая часть техники советских времен постепенно устарела, срок службы кораблей приблизился к пределу. А с другой стороны, после потери крупных судостроительных верфей, оставшихся на Украине, была утрачена возможность постройки новых крупных кораблей

- пишут китайские СМИ, отмечая, что этот процесс затрагивает и подводные лодки, которые, хотя и снаряжаются грозными "Калибрами", становятся все меньше по тоннажу и не идут ни в какое сравнение с прежним "Тайфуном" [типа "Акула"] водоизмещением (надводным) свыше 23 тыс. тонн.

Из беспомощности, озвученной Шойгу, видно, что российский ВМФ столкнулся с текущими дилеммами и стремится адаптировать свою стратегию к реальности […] Будущий российский флот, возможно, в течение значительного периода времени будет лишь силой, способной осуществлять морскую оборону

- указывают китайские СМИ.

Однако в то же время китайские обозреватели отмечают, что доктрина сдерживания может оказаться вполне продуктивной практикой благодаря целому арсеналу высокоэффективного оружия – такого как ракеты Х-35У и подводные аппараты "Посейдон".

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Россия
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Шойгу Сергей
Проекты
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