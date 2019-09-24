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24.09.2019
ЦАМТО

Нигер подпишет контракт на закупку российских вертолетов

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Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш. Архивное фото
Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Руслан Кривобок

ЦАМТО, 23 сентября. Министр иностранных дел Нигера Калла Анкурао заявил "РИА Новости", что страна испытывает срочную потребность в вертолетах для борьбы с террористами в восточных и северных регионах и намерена в октябре подписать контракт на их закупку у России.

"В октябре мы подпишем контракт на закупку российских вертолетов. Речь не идет о покупке большой партии вертолетов, а о том, чтобы у тех, у кого совсем их нет, они появились, чтобы оказывать сопротивление "Боко Харам" на восточном фронте, Ливии на северном фронте, Мали на западном фронте – это очень важно для нас", – заявил глава МИД.

По словам министра, более сотни нигерийских военнослужащих сейчас заканчивают обучение в российских военных академиях и, вероятно, предпочтут работать с российской техникой, когда вернутся домой на службу. Согласно открытым данным, сейчас Нигер располагает вертолетами типа Ми-24 и Ми-17, передает "РИА Новости".

Как напоминает агентство, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил по итогам переговоров с министром иностранных дел Нигера Каллой Анкурао, что Россия и Нигер имеют неплохие перспективы в развитии военно-технического сотрудничества.

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Нигерия
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Продукция
Ми-17
Ми-24
Персоны
Лавров Сергей
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