Нигер подпишет контракт на закупку российских вертолетов

ЦАМТО, 23 сентября. Министр иностранных дел Нигера Калла Анкурао заявил "РИА Новости", что страна испытывает срочную потребность в вертолетах для борьбы с террористами в восточных и северных регионах и намерена в октябре подписать контракт на их закупку у России.

"В октябре мы подпишем контракт на закупку российских вертолетов. Речь не идет о покупке большой партии вертолетов, а о том, чтобы у тех, у кого совсем их нет, они появились, чтобы оказывать сопротивление "Боко Харам" на восточном фронте, Ливии на северном фронте, Мали на западном фронте – это очень важно для нас", – заявил глава МИД.

По словам министра, более сотни нигерийских военнослужащих сейчас заканчивают обучение в российских военных академиях и, вероятно, предпочтут работать с российской техникой, когда вернутся домой на службу. Согласно открытым данным, сейчас Нигер располагает вертолетами типа Ми-24 и Ми-17, передает "РИА Новости".

Как напоминает агентство, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил по итогам переговоров с министром иностранных дел Нигера Каллой Анкурао, что Россия и Нигер имеют неплохие перспективы в развитии военно-технического сотрудничества.