Вашингтон гонит мир к третьей мировой

Исследователи Конгресса оценили варианты развития противостояния США и Ирана

Отношения США и Ирана продолжают обостряться. 20 сентября в Белом доме президент США Дональд Трамп объявил о новых санкциях против Исламской республики. Как сообщило агентство Reuters глава Белого дом не рассказал о деталях вводимых ограничений. Он только отметил, что введенные ограничительные меры - "очень крупные, очень приоритетные".

Некоторые подробности очередной акции Вашингтона осветил министр финансов Америки Стивен Мнучин. Он объявил, что "бесцеремонная атака Ирана против Саудовской Аравии неприемлема". "Действия Министерства финансов нацелены на ключевой механизм, используемый иранским режимом для поддержки его террористической сети", - заявил Мнучин. На этот раз под санкции попали основные финансовые инструменты Тегерана: Центробанк и Национальный фонд развития Ирана (НФРИ). Как подчеркнул министр, два этих института изначально "были предназначены для сохранения богатств иранского народа, но вместо этого использовались коррумпированным режимом для того, чтобы перемещать иранские резервы иностранной валюты его террористическим приспешникам". "Центробанк и НФРИ будут отрезаны от нашей банковской системы. Денежные средства больше не будут идти Корпусу стражей исламской революции. Мы отрезали Иран от всех источников получения средств", - объявил глава финансов Америки.

Хотя ответственность за атаку на два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) Королевства взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых ведет войну коалиция арабских стран, возглавляемая Саудовской Аравией, госсекретарь США Майк Помпео объявил, что нет никаких свидетельств того, что удары были нанесены с территории Йемена, и обвинил в этой акции Тегеран. Эр – Риад и другие члены арабской коалиции тоже уверены, что именно Исламская республика была главным инициатором таких действий.

Саудовская входит в тройку крупнейших мировых производителей нефти. После разрушения ее НПЗ 14 сентября, добыча нефти сократилась более чем вдвое, на 5,7 миллиона баррелей в сутки. До этого объем поступления черного топлива составлял около 10 миллионов. 17 сентября министр энергетики Королевства заявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.

Сразу же после объявления новых санкций против Исламской республики, на брифинге в Овальном кабинете Трамп заявил журналистам: "Самое легкое, что я могу сделать, пока вы еще здесь, - это сказать - давайте, ребята, начинайте. Это был бы очень плохой день для Ирана... Самое легкое, что я могу сделать, - это сказать, - давайте, вырубите 15 разных больших объектов в Иране. Я могу это сделать, и все готово. Все готово. Но я не хочу делать этого, если смогу не делать" и добавил, что он мог бы "это за минуту, прямо здесь" и у прессы "была бы большая история, о которой можно было бы написать".

По словам главы Америки, тот факт, что США не торопятся наносить удары по Ирану, показывает их силу, а не слабость. "Не важно, будет это через неделю, через две, три. Я думаю, то, как мы себя ведем, показывает намного больше силы", - сказал президент и заметил, что "если показываешь силу, то надо показывать и сдержанность". "Поступать по-другому гораздо проще. Иран знает, что если они будут плохо себя вести, то времени у них нет. Дела у них идут плохо, хотя я бы хотел, чтобы они шли хорошо... Проблем в Иране много", - подчеркнул Трамп.

На днях специалисты Исследовательской службы Конгресса США (CRS) представили парламентариям доклад, в котором говорится, что динамика отношений Вашингтона и Тегерана может привести к "значительному конфликту". Как отметили авторы документа, в случае вооруженного конфликта Соединенные Штаты имеют "широкий диапазон возможностей", который может быть использован против Ирана и его союзников. В докладе рассмотрены три возможных развития событий в противостоянии двух стран. "Выбор формата военных кампаний и эффективных военных решений зависит от политических целей, которые ставят перед собой власти США", - написали сотрудники исследовательской службы. В случае необходимости Штаты сохраняют за собой возможность вторжения в Иран или установки военно-воздушной и морской блокады, отметили эксперты.

Первый сценарий предполагает, что стороны могли бы предпринять дополнительные шаги по деэскалации напряженности. В таком случае, считают аналитики, Иран должен принять предложение США о проведении переговоров на тему пересмотра и разработки более детальной версии Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

В рамках второго - допускается, что ситуация в отношениях Ирана и США никак не изменится – не будет ни военного конфликта, ни переговоров.

В третьем сценарии предполагается эскалация конфликта. Специалисты считают, что Иран может "предпринять дальнейшие действия, которые будут направлены против американских служащих или будут идти вразрез с американскими интересами". Эти шаги Тегерана повлекут ответ Вашингтона, включая военное вторжение.

Выбор формата военных кампаний и эффективных военных решений зависит от политических целей, констатируют специалисты. "США оставляют за собой право наносить воздушные и ракетные удары, реализовывать спецоперации, а также вести кибер- и электронную войну против таких целей Ирана, как корабли КСИР в Персидском заливе, а кроме того, против ядерных объектов, военных баз, портов и любого количества прочих целей на территории самого Ирана", – указывается в докладе.

Правда эксперты CRS хорошо понимают, что любое применение Соединёнными Штатами силы, как и во всех случаях использования военных инструментов государственного влияния, может привести к ответным действиям со стороны Ирана и к дальнейшему нарастанию конфликта, который с большой вероятностью может стать началом третьей мировой войны.

Для достижения системных изменений иранского режима военные действия не самый подходящий инструмент, полагают составители доклада. "Американские силовые меры могут оказаться не самым подходящим инструментом системного преобразования иранского режима и фактически ухудшить ситуацию для граждан страны, поддерживающих его смену. Использование открытой военной силы, вероятно, усилит позиции настроенных против США элементов в правительстве Ирана", — отмечают авторы доклада. Они также указывают, что проведение военных операций будет требовать значительных дополнительных финансовых затрат.

20 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия Вашингтона не принесут стабилизацию в регион. "Мы уже неоднократно отвечали на этот вопрос. Мы исходим из того, что все меры, которые предпринимаются в этом регионе, должны иметь главную цель - стабилизацию ситуации. К сожалению, политика, в том числе Соединенных Штатов Америки и целого ряда других государств, не приводит к этому результату, а приводит к противоположному. Никакой дополнительной стабильности или стабилизации ситуации не происходит, кроме дестабилизации. Вот и все", - сказала Захарова. Она также отметила, что все меры, которые предпринимаются на этот счет, должны иметь под собой правовое обоснование и иметь главой целью улучшение и стабилизацию ситуации в регионе.

Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"