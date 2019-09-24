Японские системы ПРО тоже оказались не на высоте

Японские военные не смогли рассчитать траекторию полета нескольких баллистических ракет, запущенных КНДР. Об этом сообщает агенство Kyodo со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в период с мая по сентябрь текущего года японские военные не смогли обнаружить северокорейские снаряды ни при помощи кораблей, оснащенных системами ПРО "Иджис", ни при помощи воздушных радаров.

Известно, что большинство ракет, выпущенных военными КНДР в данный промежуток, летели на высоте ниже 60 км из-за чего, по мнению специалистов, Япония пропустила данные ракеты.

По данным министерства обороны Японии и Южной Кореи, говорит Регнум, КНДР испытала новые ракеты средней дальности KN-23 и новую систему схожую с ракетным комплексом США ATACMS.

Северокорейская ракета KN-23 внешне схожа с российской "Искандер-М", имеет квазибаллистическую траекторию полета и способна достичь берегов Японии. Эксперты также отметили, что если в будущем Японии не удастся зафиксировать северокорейские ракеты, это может в значительной степени повлиять на своевременный перехват и эвакуацию населения.