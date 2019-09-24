"Союз-ФГ" готовится к последнему полёту

В своему историческому последнему полёту готовится ракета-носитель "Союз ФГ". Утром ее установили на Гагаринском старте на Байконуре. Ночью, в среду, она выведет на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-15" с тремя космонавтами. На МКС прибудут россиянин Олег СкрИпочка, американка Джессика Меир и первый космонавт из Эмиратов — Хазза аль-Мансури. Пуск станет 70-м в истории и финальным для ракеты-носителя этого типа — после на МКС космонавты будут летать исключительно на "Союзах 2.1а". К слову, и Гагаринский старт после этого также закроют на модернизацию. Реконструкция займет три года.

В своему историческому последнему полёту готовится ракета-носитель "Союз ФГ". Утром ее установили на Гагаринском старте на Байконуре. Ночью, в среду, она выведет на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-15" с тремя космонавтами. На МКС прибудут россиянин Олег СкрИпочка, американка Джессика Меир и первый космонавт из Эмиратов — Хазза аль-Мансури. Пуск станет 70-м в истории и финальным для ракеты-носителя этого типа — после на МКС космонавты будут летать исключительно на "Союзах 2.1а". К слову, и Гагаринский старт после этого также закроют на модернизацию. Реконструкция займет три года.