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24.09.2019
ЦАМТО

Николас Мадуро оценил уровень военно-технического сотрудничества России и Венесуэлы

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Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Венесуэлы Никалосом Мадуро. 4 октября 2017
Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Венесуэлы Никалосом Мадуро. 4 октября 2017.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Куденко

ЦАМТО, 23 сентября. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что отношения Каракаса и Москвы в сфере военно-технического сотрудничества находятся на чрезвычайно высоком уровне, передает "РИА Новости".

"В последние годы Россия стала важнейшей нашей опорой в различных сферах. Во-первых, в сфере военно-технического сотрудничества. Наши отношения в рамках военного сотрудничества в целях поддержания мира находятся на чрезвычайно высоком уровне", – сказал Н.Мадуро в интервью телеканалу "Россия 24".

Говоря об энергетике, он отметил, что Венесуэла и Россия установили "отличные отношения" между нефтяными и газовыми компаниями двух стран, а сотрудничество в сфере торговли активно развивается.

Как напоминает "РИА Новости", ранее директор ФСВТС Дмитрий Шугаев говорил, что Россия продолжает выполнять контракты по ремонту военной техники армии Венесуэлы, по этой теме там работают сотрудники российских предприятий, которые помогают ремонтировать технику венесуэльским коллегам.

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Страны
Венесуэла
Россия
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
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