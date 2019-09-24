В сети появилось фото второго МиГ-31Д под "противоспутниковую ракету"

В сети обсуждается фотография истребителя-перехватчика МиГ-31 с бортовым номером 82, сделанная Вячеславом Грушниковым. Внимание на себя это фото обращает в связи с наличием особого рода подвеса для вооружения воздушного базирования.

Источник изображения: RussianPlanes.net/Vyacheslav Grushnikov, https://pbs.twimg.com

Фото: RussianPlanes.net/Vyacheslav Grushnikov

Этот элемент идентичен тому, который ранее использовался в ходе лётных испытаний МиГ-31 с бортовым номером 81. Это модификации МиГ-31Д. Машина проходила испытания в Жуковском. Ракета предположительно является развитием противоспутникового авиационного комплекса, разработка которого была начата ещё в Советском Союзе. Речь идёт о разработке в рамках проекта 30П6 "Контакт". Его основой являлась ракета 79М6 "Контакт" с функцией кинетического перехватчика искусственных спутников Земли. В СССР для испытаний были выделены два борта МиГ-31Д с номерами 071 и 072. Оба совершили свои первые испытательные полёты в качестве противоспутниковых авиационный комплексов в 1987 году.

Важно отметить: в 2009 году тогдашний главком ВКС России Александр Зелин говорил о том, что противоспутниковая система в России реанимируется.

Ранее в воздух поднимался МиГ-31Д с ракетой, которую эксперты обозначили в качестве противоспутниковой.

Источник изображения: RussianPlanes.net/Vyacheslav Grushnikov, https://pbs.twimg.com

Та информация вызвала настоящий переполох в стане "партнёров", которые тут же заявили, что РФ "нацеливается на спутники стран НАТО".

Однако стоит добавить, что ранее рассматривался и вопрос о том, что высотные МиГ-31 можно модифицировать и для вывода определённых космических аппаратов на орбиту.

На свежей фотографии "противоспутниковой ракеты" нет, но, как уже было отмечено, МиГ-31Д находится на аэродроме с тем же подвесом, который использовался и при испытаниях на борту 81. Поэтому можно предположить, что испытания перспективного вооружения продолжаются с использованием второго МиГ-31Д.

Источник изображения: RussianPlanes.net/Vyacheslav Grushnikov, https://pbs.twimg.com

Комментариев от официальных лиц по этому вопросу на данный момент нет.