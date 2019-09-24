В Китае С-500 назвали самой самой совершенной системой ПВО в мире

Китайские СМИ восхитились новейшим российским зенитно-ракетным комплексом.

Как сообщает Sina (материал публикуется в переводе ИноСМИ), С-400, который вопреки воле США желают приобрести многие страны, уже не является самой передовой российской разработкой. На его базе создан еще более совершенный ЗРС С-500 "Прометей".

В публикации отмечается, что он способен уничтожить практически любую цель, будь то беспилотники, крылатые или баллистические ракеты, развивающие скорость до пяти километров в секунду, и даже заатмосферные гиперзвуковые цели.

ЗРК С-500 может сбить цель на расстоянии до 500 километров, причем он способен одновременно обстреливать с десяток наиболее опасных объектов. Китайское издание подчеркивает, что эффективность "Прометея" недостижима для других систем ПВО. Его возможности в разы превышают эффективность иностранных конкурентов и российских ЗРК.

Также сообщается, что новая мощнейшая РЛС "Прометея" позволит ему увеличить дальность обнаружения и поражения целей на 150-200 километров. При этом даже внешне С-500 будет выглядеть по-особенному. Он, в частности, будет снабжен пусковой установкой не с четырьмя, а с шестью ракетами.

Китайские эксперты оказались настолько поражены возможностями нового российского комплекса, что в публикации даже обсуждается возможность использования его против метеоритов.

Sina отмечает, что С-500 может поступить на вооружение уже в 2020 году.

Руслан Мельников