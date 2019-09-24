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24.09.2019
Интерфакс-АВН

Расследование причин появления отверстия в "Союзе" не завершено - Роскосмос

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Обследование отверстия в корабле "Союз МС-09"
Обследование отверстия в корабле "Союз МС-09".
Источник изображения: Reuters

Москва. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Расследование причин появления отверстия в обшивке космического корабля "Союзе" пока не завершено, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос" в понедельник.

"Мы ждем официальной информации, она должна поступить от следственных органов", - сообщили в пресс-службе, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее глава госкорпорации Дмитрий Рогозин на встрече со студентами Балтийского государственного технического университета "Военмех" им. Д. Ф. Устинова заявил, что в Роскосмосе знают, что стало причиной появления отверстия, но делиться информацией с общественностью пока не намерены.

Как пояснили в пресс-службе, речь идет о внутренних данных госкорпорации, которые они не могут раскрывать до завершения официального расследования. "Тогда уже мы будем со всеми этой информацией делиться", - отметили в пресс-службе.

В ночь на 30 августа 2018 года на МКС обнаружили утечку воздуха. Экипаж проверил все отсеки и нашел отверстие, сделанное сверлом, в космическом корабле "Союз МС-09". Оно располагалось в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожало возвращению космического корабля на Землю. Позднее российские космонавты ввели в обнаруженное отверстие герметик и закрыли его заплатками, затем при помощи ультразвука подтвердили отсутствие утечки воздуха.

В декабре 2018 года российские космонавты вышли в открытый космос, чтобы изучить отверстие снаружи и взять пробы герметика.

Космонавты вырезали части микрометеоритной защиты корабля, доставив их затем на Землю. Пробы были переданы следователям и направлены в лабораторию ФСБ для изучения.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Союз ПКК
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