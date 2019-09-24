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24.09.2019
Интерфакс-АВН

Минобороны РФ по итогам эксперимента подготовит рекомендации для программ подготовки офицеров

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Военнослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ.
Источник изображения: google.com

Москва. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Минобороны России сообщило о проведении экспериментальной программы дополнительной подготовки офицеров.

"Впервые экспериментальная программа доподготовки офицеров Вооруженных сил РФ проходит последовательную апробацию на более 15 различных военных полигонах", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

В Минобороны сообщили, что программа предполагает выполнение специальных учебно-боевых задач в различных физико-географических условиях.

Военные сообщили, что программа включает пять этапов, в ходе которых последовательно проводился набор, а затем конкурсный отбор офицеров. В отборе приняли участие около 4500 офицеров, включая около 100 женщин. Основными критериями отбора являлись, в частности, личная мотивация, возраст до 27 лет, годность по медицинским показаниям и профессиональной пригодности.

"В ходе проведения конкурсных процедур по специальной методике на полигонах военных округов и Северного флота в эксперименте осталось только 60 участников", - говорится в сообщении Минобороны. Дальнейший отбор кандидатов в состав группы специального назначения проводился с участием специалистов Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ. В ходе эксперимента было сформировано сводное подразделение специального назначения, которое в ходе четвертого этапа проходило подготовку на горном полигоне.

"В результате испытаний была сформирована группа специального назначения численностью 30 офицеров. Сформированному подразделению предстоит пройти очередной этап подготовки с выполнением специальных учебно-боевых задач в сложной тактической обстановке в различных физико-географических условиях проходя через четыре "стихии": сушу, воду, огонь и воздух", - говорится в сообщении.

"Конкурсанты готовятся к отработке специальных и поисковых действий, ведению боя в окружении с превосходящими силами противника, спасению пассажиров и экипажей воздушных судов, действиям в горах и в пещерах, освобождению заложников, беспарашютному десантированию с вертолетов, действиям в прибрежной полосе", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

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