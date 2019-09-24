Отказал парашют: опубликованы снимки разбившихся бронемашин
Появились фото разбившихся на учениях "Центр-2019" боевых машин ВДВ
В сети появились фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся на учениях "Центр-2019" из-за нераскрывшихся парашютов. На снимках видно, что одна из бронемашин сильно разбита, а вторая получила серьезные повреждения. Сообщается также, что пятеро десантников, прыгавших отдельно, получили травмы.
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019". Об этом сообщает ФАН.
На кадрах видно, что одна машина разбита полностью, у второй - сильно помят бронированный корпус.
Военное ведомство также отмечало, что бронемашины "получили повреждения". Внутри техники не было экипажей, поначалу Минобороны заявило, что пострадавших в результате инцидента нет.
Впоследствии появилась информация о пяти пострадавших десантниках, которые прыгали отдельно от техники.
Источник, знакомый с ходом учений, сообщил также о нарушении военнослужащими техники безопасности - технику и десант можно сбрасывать при скорости до 8 м/с. В этот раз Ил-76 летел слишком быстро - со скоростью около 15 м/с.
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин заявил, что для предотвращения таких случаев необходимо чаще проводить учения, передает НСН.
"Бывают разные случаи. Бывает халатность, а бывает случайность. Бывает, что надо учения такие почаще проводить, вот и все. Сказать, что это просто-напросто должно срабатывать как часы - тут же всякие факторы бывают.
Шерин добавил, что причиной инцидента с нераскрывшимся парашютом могла стать либо случайность, либо изношенность оборудования.
Стратегические командно-штабные учения "Центр-2019" проходили с 16 по 21 сентября на шести общевойсковых полигонах и двух полигонах ВВС и войск ПВО в России, а также в акватории Каспийского моря. 19 сентября маневры посетил президент России Владимир Путин.
Вместе с российскими солдатами и офицерами в учениях были задействованы военные из Индии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии, а также 20 тыс. единиц техники, 600 беспилотных летательных аппаратов и до 15 кораблей Каспийской флотилии.
На учениях отрабатывались операции по обеспечению безопасности на Центрально-Азиатском направлении и борьба с международным терроризмом.
Впоследствии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин остался доволен прошедшими в Оренбуржье учениями. "Очень позитивно отреагировал", - заявил представитель Кремля. По его словам, президенту в режиме онлайн докладывали о том, что происходило в ходе маневров.
Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов рассказал анекдот президенту. В нем говорится о командующем, который был недоволен питанием в столовой. Он вызвал повара для разговора.
"Приходит начпрод - худющий. Он смотрит на него: сам не ешь и людей не кормишь!" - пошутил Герасимов. Путин в ответ улыбнулся.
Учения, в целом, прошли весьма успешно. На YouTube-канале телеканала "Звезда" появились видео стрельб тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" и самоходных реактивных установок разминирования УР-77 "Метеорит" ("Змей Горыныч").
Отмечается, запуски состоялись на масштабных учениях "Центр-2019". На видео можно увидеть не только запуски, но последствия ударов по наземным целям.
Иван Апулеев
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