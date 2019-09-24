The New York Times (США): решение Трампа приостановить оказание военной помощи Украине ошеломило высокопоставленных украинских чиновников

С 2014 года США отправили на Украину военную помощь на сумму около 1,5 миллиардов долларов. Информация о приостановке поставок шокировала украинских чиновников, по мнению которых, делать отношения с другими государствами заложником внутренней политики — "очень скользкая дорожка и опасный подход".

Киев - Высокопоставленные украинские чиновники сообщили, что они были ошеломлены, когда этим летом они узнали, что Соединенные Штаты приняли решение приостановить оказание военной помощи Украине. "Это стало абсолютной неожиданностью", - сказал Павел Климкин, который занимал должность министра иностранных дел Украины в августе, когда в газетной статье он прочитал сообщение о том, что администрация Трампа решила приостановить военную помощь.

Тема приостановки военной помощи Украине теперь оказалась в центре вопросов о том, действительно ли президент Трамп использовал внешнюю политику, чтобы надавить на украинское правительство и заставить его принять меры, которые могли бы навредить Джозефу Байдену (Joseph R. Biden), бывшему вице-президенту США и главному сопернику Трампа на предстоящих президентских выборах.

В воскресенье, 22 сентября, президент Трамп признал, что 25 июля во время телефонного разговора с новым президентом Украины Владимиром Зеленским он обвинил Байдена в коррупции.

Байден отвечал за политику США в отношении Украины при администрации Обамы, пока его сын был членом совета директоров одной украинской газовой компании. Союзники Трампа указывали на конфликт интересов и просили Украину подробно изучить просьбу Байдена, с которой тот обратился в 2016 году и которая была адресована тогдашнему президенту Петру Порошенко, - просьбу уволить прокурора, занимавшегося расследованием деятельности той газовой компании.

К 25 июля, когда состоялся телефонный разговор Трампа и Зеленского, администрация США уже приостановила оказание военной помощи Украине - по словам одного бывшего американского чиновника, такое решение было принято еще в начале июля.

Однако украинские чиновники узнали об этом гораздо позже и не по официальным каналам. Украинское руководство много лет согласовывало с Пентагоном, Госдепартаментом США и конгрессменами свои действия в вопросе военной помощи.

Климкин рассказал, что он не получил никакого официального уведомления о приостановке помощи, которое могло бы быть передано по дипломатическим каналам. Он также добавил, что приостановка военной помощи произошла в тот момент, когда его министерство переходило к новой администрации. Климкин покинул министерство 29 августа.

Американская военная помощь беспрепятственно поступала на Украину с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и разожгла войну в юго-восточных областях страны. Эта помощь всегда прибывала в рамках тщательно спланированных поставок, детали которых стороны обговаривали предварительно за несколько месяцев. Если у США были какие-то сомнения по поводу нецелевого использования этой военной помощи украинской стороной, то высокопоставленным чиновникам Украины, по их словам, ничего не было об этом известно. По словам Климкина, предоставление военной помощи всегда сопровождалось призывами модернизировать армию и военную индустрию, чтобы искоренить коррупцию. Однако, подчеркнул Климкин, оказание военной помощи никогда не зависело от этих условий, и в 2019 году сам он не слышал от американской стороны никаких проявлений встревоженности в этих вопросах. "Я никогда не слышал дискуссий по поводу необходимости выполнить эти условия, - сказал он. - Мне неизвестно ни о каких намеках на то, что что-то могло пойти не так".

Из-за начавшейся в Конгрессе США бури негодования Белый дом был вынужден возобновить военную помощь в середине сентября. Если решение приостановить военную помощь было связано с просьбой Трампа провести политически мотивированное расследование, это "представляет собой фундаментальный вызов и проблему для Украины", как сказал Климкин, и, возможно, ставит под угрозу поддержку идеи оказания военной помощи Украине со стороны конгресса. "В конечном счете это принесет пользу только тем людям, которые сидят в Кремле", - сказал он.

В субботу, 21 сентября, в своем интервью на украинском телевидении нынешний министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Трамп не пытался оказать давление на Зеленского в ходе упомянутого выше телефонного разговора. "Был разговор, беседы бывают разные, и лидеры имеют право обсуждать любые существующие проблемы, - сказал он. - Тот разговор был длинным, дружественным, и в нем лидеры коснулись множества вопросов, включая те вопросы, которые требуют серьезных ответов".

Другим чиновником, для которого новости о приостановке военной помощи тоже стали совершеннейшей неожиданностью, был Олег Шевчук, занимавший в тот момент должность заместителя министра обороны и отвечавший за получение партий военной помощи вплоть до текущего месяца. Он сказал, что он тоже узнал о приостановке помощи из сообщений прессы. По его словам, все шло гладко. Даже после новостей о приостановке помощи, по его словам, Украина продолжила получать контейнеры с медицинскими принадлежностями в порту Одессы. Украинская армия ожидала получить 33 внедорожника Humvee, оборудованных под машины сокрой помощи, оборудование для очистки воды и мобильные жилые помещения для солдат. По его словам, украинская армия до сих пор ждет эти поставки. На самом деле, по его словам, приостановка и возобновление военной помощи произошли так быстро, что он не заметил никаких перебоев в поставках грузов, а американские чиновники ни разу не уведомили его о каких-либо запланированных задержках. "В этом году мы получили больше грузов, чем в прошлом", - сказал Шевчук.

С 2014 года США отправили на Украину военную помощь на сумму около 1,5 миллиардов долларов. Чаще всего это было оборудование, взятое со складов американской армии, нежели денежные вливания в украинский бюджет. Эта помощь включала в себя отправку оборудования, которое очень помогало украинским солдатам на поле боя, - такого как бронежилеты, приборы ночного видения и бронированные машины скорой помощи. Однако эта помощь не сыграла решающей роли в конфликте, который длится уже пять лет. Некоторую помощь, такую как сухие пайки и как минимум одна РЛС контрбатарейной борьбы, захватили поддерживаемые Россией сепаратисты, которые затем с радостью демонстрировали свои трофеи.

Одним из важнейших компонентов военной помощи стала подготовка украинских солдат, которую около 300 американских тренеров провели на военной базе на западе Украины.

Оксана Сыроед, бывший заместитель спикера украинского парламента, сказала, что, до того, как прозвучали новости о приостановке военной помощи, к ней не поступало никаких сообщений о возможных опасениях американской стороны. "Это очень скользкая дорожка, очень опасный подход - делать отношения с другими государствами заложником внутренней политики, - сказала она, имея в виду возможную связь между приостановкой военной помощи и обвинениями против Байдена. - Это как просить соседа занять вашу сторону в вашей ссоре с супругой".

Эндрю Крамер (Andrew E. Kramer)