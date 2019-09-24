Войти
24.09.2019
Военно-промышленный курьер

Против массовых беспорядков - нелетальная инфразвуковая "винтовка"

571
0
0

В Китае создано портативное психотронное оружие

Разработки нелетального оружия или спецсредств, способных нейтрализовать противника или правонарушителя с помощью низкочастотных звуковых волн, не лишая его жизни и не нанося необратимого вреда его здоровью, ведутся уже давно. И на этом поприще уже достигнуты определенные результаты.

Теперь инфразвук, возможно, станет непременным средством борьбы с массовыми беспорядками и правонарушениями даже небольших подразделений полицейских сил.

Китайское издание South China Morning Post со ссылкой на Академию наук КНР, сообщает о создании портативного средства для борьбы с массовыми беспорядками.

Согласно информации, представленной на сайте Технического института физики и химии Китайской Академии наук, данное устройство представляет  собой генератор сфокусированных инфразвуковых волн и предназначено для пресечения противоправной деятельности, в том числе для "рассеивания нежелательной толпы".

Воздействие этого спецсредства вызывает у "объекта" сильный дискомфорт, создавая ощущение вибрации в барабанных перепонках, глазных яблоках, желудке, печени и мозге. Это, в свою очередь, вызывает у человека панические состояния, которые исключают его целенаправленную активность.

Подобные устройства, известные также как "звуковые пушки", уже используются при подавлении массовых беспорядков и бунтов в исправительных учреждениях. Однако они требуют большого количества электроэнергии и ее стабильный источник. Это предполагает или стационарное применение этих устройств, или монтаж "звуковых пушек" на транспортные средства, оснащенные мощными электрогенераторами, что в значительной степени снижает их мобильность и гибкость применения.

Китайский девайс, согласно сообщениям, лишен этих проблем.  Он выполнен предельно компактным и напоминает обычную штурмовую винтовку, что предельно облегчает работу с ним и позволяет его использовать при перемещении в стесненных условиях, например, в здании (в случае подавлении тюремного бунта или захвата госучреждений) или на корабле (при борьбе с пиратами).

Ведущий научный сотрудник проекта, профессор Се Сюцзюань, рассказала журналистам, что устройство приводится в действие сосудом в форме трубки, содержащим инертный газ. При нагревании частицы газа вибрируют, и издается глубокий монотонный звук.

Прототип уже прошел испытания, и проектная группа завершила оценку воздействия устройства на организм, сообщает пресс-релиз АН КНР.

4 сентября группа ученых и инженеров, представляющих Министерство науки и технологий КНР, встретилась в Пекине и одобрила проект, разработанный командой Се, для массового производства. Изготовители убеждены, что "инфразвуковая винтовка" будет востребована не только в правоохранительных структурах Китая и в НОАК, но имеет и неплохие перспективы на мировом рынке.

Борис Джерелиевский

Газета "Военно-промышленный курьер",

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
ОНД
Похожие новости
18.08.2017
Киевские «ждуны» американского оружия: почему США не спешат с поставками Украине
10.07.2017
Пуля-дура. Каким оружием из научной фантастики будут воевать в будущем
06.11.2015
Рособоронэкспорт на выставке Defense & Security провел ряд переговоров
07.10.2015
США против России: как будет выглядеть война между двумя самыми грозными армиями в мире ("Military Times", США)
18.04.2007
Зажигательное шоу
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.09 13:38
  • 42
Армии США пообещали "революционное" оружие на замену M4 и M249
  • 24.09 11:36
  • 10
Шойгу посчитал необоснованными высказывания Кудрина о раздутом оборонном бюджете
  • 24.09 11:11
  • 84
Гарантированное ядерное уничтожение: "Метеорит-Н" стерли бы Запад в пыль
  • 24.09 11:05
  • 52
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 24.09 10:53
  • 7
Летающие гаубицы: ВКС России провели уникальную операцию
  • 24.09 10:50
  • 8
В неумелых руках: почему системы Patriot не защитили Саудовскую Аравию
  • 24.09 06:57
  • 2
В России MIM-104 Patriot приравняли к "Бук-М2"
  • 24.09 01:04
  • 2
Осиное гнездо терроризма: как Сирию разрывают на куски
  • 23.09 21:31
  • 49
Новая система С-500 готова к массовому выпуску
  • 23.09 20:11
  • 12
Бюрократия не должна мешать работающим в космической сфере компаниям - Путин
  • 23.09 19:03
  • 1
Первый полет прототипа палубного беспилотного самолета-заправщика Boeing MQ-25A
  • 23.09 18:44
  • 7
В США засомневались, не начнет ли искусственный интеллект ядерную войну
  • 23.09 17:15
  • 1
МиГ-35 оказался танкером
  • 23.09 17:09
  • 9
Что представляет собой гиперзвуковая ракета "Циркон"
  • 23.09 16:46
  • 1
Небывалая мощь к 2050 году: формулу развития вооружений вывели в США