Против массовых беспорядков - нелетальная инфразвуковая "винтовка"

В Китае создано портативное психотронное оружие

Разработки нелетального оружия или спецсредств, способных нейтрализовать противника или правонарушителя с помощью низкочастотных звуковых волн, не лишая его жизни и не нанося необратимого вреда его здоровью, ведутся уже давно. И на этом поприще уже достигнуты определенные результаты.

Теперь инфразвук, возможно, станет непременным средством борьбы с массовыми беспорядками и правонарушениями даже небольших подразделений полицейских сил.

Китайское издание South China Morning Post со ссылкой на Академию наук КНР, сообщает о создании портативного средства для борьбы с массовыми беспорядками.

Согласно информации, представленной на сайте Технического института физики и химии Китайской Академии наук, данное устройство представляет собой генератор сфокусированных инфразвуковых волн и предназначено для пресечения противоправной деятельности, в том числе для "рассеивания нежелательной толпы".

Воздействие этого спецсредства вызывает у "объекта" сильный дискомфорт, создавая ощущение вибрации в барабанных перепонках, глазных яблоках, желудке, печени и мозге. Это, в свою очередь, вызывает у человека панические состояния, которые исключают его целенаправленную активность.

Подобные устройства, известные также как "звуковые пушки", уже используются при подавлении массовых беспорядков и бунтов в исправительных учреждениях. Однако они требуют большого количества электроэнергии и ее стабильный источник. Это предполагает или стационарное применение этих устройств, или монтаж "звуковых пушек" на транспортные средства, оснащенные мощными электрогенераторами, что в значительной степени снижает их мобильность и гибкость применения.

Китайский девайс, согласно сообщениям, лишен этих проблем. Он выполнен предельно компактным и напоминает обычную штурмовую винтовку, что предельно облегчает работу с ним и позволяет его использовать при перемещении в стесненных условиях, например, в здании (в случае подавлении тюремного бунта или захвата госучреждений) или на корабле (при борьбе с пиратами).

Ведущий научный сотрудник проекта, профессор Се Сюцзюань, рассказала журналистам, что устройство приводится в действие сосудом в форме трубки, содержащим инертный газ. При нагревании частицы газа вибрируют, и издается глубокий монотонный звук.

Прототип уже прошел испытания, и проектная группа завершила оценку воздействия устройства на организм, сообщает пресс-релиз АН КНР.

4 сентября группа ученых и инженеров, представляющих Министерство науки и технологий КНР, встретилась в Пекине и одобрила проект, разработанный командой Се, для массового производства. Изготовители убеждены, что "инфразвуковая винтовка" будет востребована не только в правоохранительных структурах Китая и в НОАК, но имеет и неплохие перспективы на мировом рынке.

Борис Джерелиевский

Газета "Военно-промышленный курьер",