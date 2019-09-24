Разработчик рассказал о российском истребителе шестого поколения

В России идет работа над истребителем шестого поколения. Его главным отличием от предшественников станет базовый беспилотный режим, сообщил генеральный директор НИИ авиационных систем Сергей Хохлов.

- В базовом варианте самолет будет беспилотным, а возможность пилотирования - опциональна. Это основное отличие от самолетов пятого поколения. Остальные характеристики являются дальнейшим развитием существующих: еще быстрее, маневреннее, еще незаметнее и т.д., - рассказал Хохлов в интервью РИА Новости.

Россия завершает испытания истребителя пятого поколения Су-57. В паре с ним будет работать беспилотный ударный дрон С-70 "Охотник", разработанный с использованием стелс-технологий. 25-тонный беспилотник выполнил первый полет. В ближайшей перспективе будет также разработан новый высотный перехватчик МиГ-41. Он тоже будет малозаметен для радаров.

Антон Валагин