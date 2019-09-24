Поймать пулю: испытания комплекса "Махаон-Практика" показали на видео

В интернете выложили ролик, демонстрирующий, на что способен перспективный комплекс "Махаон-Практика".

В программе "Приемка" телеканала "Звезда" испытали пулерассеивающие заграждение "Махаон-Практика". Эта разработка Центра специальных инженерных сооружений. Она еще не принята на вооружение, но экспериментальная модель уже апробируется на базе Хмеймим в Сирии.

Комплекс, предназначенный для защиты различных военных объектов, внешне походит на металлический плетень. Он изменяет траекторию полета пули и не позволяет вести прицельный огонь.

Собственно, это и продемонстрировали в программе. Сначала сквозь заграждение по мишени стреляли из пистолета Макарова, установленного в 20 сантиметрах от решетки.

Одна пуля попросту застряла в стальной сетке, другие разлетелись на мелкие осколки.

По словам гендиректора Центра специальных инженерных сооружений Олега Шаповала, если стрелок находится в пяти метрах от "Махаона", а ростовая цель в трех метрах за сеткой, вероятность попадания составляет менее 10 процентов.

Затем преграду решили обстрелять из более мощного пистолета Ярыгина. Но и здесь за панель прошли лишь осколки от пули.

И даже автомат Калашникова не смог справиться с "хитрой" сеткой.

Тот же результат дала снайперская винтовка СВ-98 калибра 7,62 миллиметра.

Наконец, в ход пошел подствольный гранатомет ГП-25 "Костер". В него зарядили осколочную гранату ВОГ-25. Радиус поражения - 10 метров. Граната проделала в стальном заборе ощутимые бреши, но все-таки сила выстрела была погашена, и по ту сторону преграды прошли лишь осколки.

И ручная наступательная граната РГН с радиусом поражения осколками до 15 метров тоже не смогла "прорваться" сквозь преграду.

"Несмотря на кажущуюся простоту, в этом изделии реализован очень сложный замысел", - поясняет завкафедрой теоретической и прикладной механики и графики Пензенского государственного университета Александр Муйземнек.

С помощью математического моделирования ученые определили оптимальную толщину прутьев, их плотность и форму пространственного расположения. Расстояние между прутьями подбирается такое, чтобы пуля никак не проскочила в зазор.

Делается заграждение из мягкой и вязкой стальной проволоки. Если бы для него выбрали твердую сталь, то пуля не сминала, а разбивала бы прутья. И тогда осколки решетки сами стали бы источником опасности.

Еще одно преимущество комплекса "Махаон-Практика" - он дешевле сплошной брони и пуленепробиваемого стекла.

Тем не менее, испытания показали, что конструкторам еще есть, над чем поработать. Олег Шаповалов заверил, что разработчики проанализируют результаты этих тестов, чтобы сделать комплекс еще более надежным.

Олег Корякин