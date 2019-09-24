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24.09.2019
WarSpot

Индия получила первый Rafale

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Военно-воздушные силы Индии получили свой первый истребитель Rafale. Вчера, 22 сентября, портал indiatimes.com сообщил о том, что на заводе Dassault Aviation в Бордо прошла церемония технической передачи первого из 36 заказанных истребителей Rafale.

Двухместный истребитель с бортовым номером RB-001 совершил тестовые полёты с представителями ВВС Индии в качестве "пассажиров", после чего индийская комиссия приняла самолёт. Официальная церемония передачи пройдёт 8 октября в присутствии министра обороны Индии.

Истребитель Dassault Rafale

Источник изображения: defensenews.com

Первая четвёрка истребителей прибудет в Индию в мае следующего года. Поставку всех 36 самолётов планируется завершить к 2022 году. К тому же году Rafale должен официально заступить на боевое дежурство.

Rafale — многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный компанией Dassault Aviation в 80-е годы. Первый полёт истребителя состоялся в 1986 году, в 2004 году он поступил на вооружение ВМС, а двумя годами — ВВС Франции. Кроме того, Rafale закуплен для ВВС Египта (заказано 24 единицы).

Длина истребителя Rafale составляет 15,3 м, размах крыла — 10,9 м, масса пустого самолёта — 10 т, а его боевая нагрузка — 9,5 т. Самолёт имеет 14 точек подвески для вооружений, может подниматься на высоту более 15 км и имеет боевой радиус около 1400 км (с дополнительными топливными баками).

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  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Индия
Франция
Продукция
Rafale
Компании
Dassault
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