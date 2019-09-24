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24.09.2019
ЦАМТО

В России ведутся работы по истребителю шестого поколения

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Су-57
Су-57.
Источник изображения: vk.com/mil

ЦАМТО, 23 сентября. В России ведутся работы по истребителю шестого поколения, заявил в интервью "РИА Новости" генеральный директор государственного научно-исследовательского института авиационных систем Сергей Хохлов.

Основным отличием от пятого поколения будет то, что в базовом варианте истребитель предполагается беспилотным, то есть возможность пилотирования опциональна.

"Все остальные характеристики являются дальнейшим развитием уже существующих: еще быстрее, еще маневреннее, еще незаметнее и т.д.", – цитирует "РИА Новости" С.Хохлова.

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Страны
Россия
Компании
ГосНИИАС
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