ЦАМТО, 23 сентября. В России ведутся работы по истребителю шестого поколения, заявил в интервью "РИА Новости" генеральный директор государственного научно-исследовательского института авиационных систем Сергей Хохлов.

Основным отличием от пятого поколения будет то, что в базовом варианте истребитель предполагается беспилотным, то есть возможность пилотирования опциональна.

"Все остальные характеристики являются дальнейшим развитием уже существующих: еще быстрее, еще маневреннее, еще незаметнее и т.д.", – цитирует "РИА Новости" С.Хохлова.