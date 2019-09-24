Россия прекратила производство 12 видов вооружения после испытаний в Сирии

ЦАМТО, 23 сентября. Производство 12 образцов перспективного российского вооружения прекращено после их неудачных испытаний в ходе операции в Сирии, еще 300 образцов вооружения были модернизированы, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"По итогам боевых действий в Сирии у нас, естественно, был проведен большой разбор полетов и не один, и не десять. Могу вам сказать, что около 300 типов вооружения были доработаны с учетом сирийского опыта, а 12 образцов, которые считались перспективными, мы просто сняли с производства и с вооружения", – сообщил С.Шойгу в интервью газете "Московский комсомолец".

Как напоминает "РИА Новости", в августе со ссылкой на Минобороны сообщалось, что в ходе операции в Сирии апробирован 231 образец современного и модернизированного вооружения, которые показали высокую эффективность.