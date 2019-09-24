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24.09.2019
Военно-промышленный курьер

На восстановление разрушенных дронами нефтезаводов потребуются месяцы – Саудовская Аравия

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Источник изображения: vpk-news.ru

Государственной компании Saudi Aramco потребуются месяцы, а не максимум 10 недель, чтобы полностью восстановить мощности объектов, подвергшихся атаке посредством беспилотных летательных аппаратов и ракет. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, ссылающаяся на должностных лиц Саудовской Аравии и подрядчиков Saudi Aramco.

По их данным, саудовская компания в последние дни завалила своих подрядчиков, включая американскую General Electric, звонками по телефону, факсами и посланиями по электронной почте с просьбами о немедленной помощи. Saudi Aramco требует от них не жалеть средств на отправку запчастей, необходимых для ремонта предприятий в Абкаике и Хурайсе, и обещает покрыть любые издержки. Авральные работы могут обойтись королевству в "сотни миллионов долларов", пишет газета.

"Мы по-прежнему лихорадочно ведем поиск запчастей. Картина реально не такая благоприятная, как можно подумать", - приводит издание слова одного источника в Саудовской Аравии.

Другие источники, отмечает ТАСС, ставят под сомнение реалистичность планов первичного размещения акций (IPO) саудовского гиганта, считавшегося до атак одним из самых рентабельных предприятий мира. Министр финансов королевства Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан в интервью агентству Bloomberg, которое было опубликовано в среду, заверил, что Эр-Рияд по-прежнему планирует провести IPO Saudi Aramco. По словам министра, это произойдет, "вероятнее всего, в течение последующих 12 месяцев".

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Страны
Саудовская Аравия
США
Компании
General Electric
Проекты
БПЛА
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