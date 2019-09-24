Впервые корректировщиком дальнобойных САУ выступил российский БПЛА

Мощные самоходные дальнобойные орудия 2С7м "Малка" на стрельбах в Амурской области впервые были использованы как высокоточное оружие, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"На полигоне "Трехречье" в Амурской области подразделение самоходных артиллерийских установок большой мощности 2С7м "Малка" в ходе тактического учения выполнили стрельбы на максимальные дальности по координатам, полученным от беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении.

Применение беспилотного разведывательного комплекса "Орлан-10" совместно с САУ "Малка" состоялось впервые, отмечается в документе.

"По замыслу учения, в подземном бункере проходило совещание полевых командиров условных бандформирований. Цель располагалась на расстоянии около 40 километров от огневых позиций. Учитывая сложность и удалённость объекта, было решено задействовать дальнобойные орудия", - сообщили в штабе округа.

Беспилотник передал точные координаты цели в режиме реального времени на огневую позицию. Артиллеристы ввели поправки и залпом нескольких орудий поразили подземную цель. Следующим залпом были уничтожены условные подземные склады с боеприпасами.

Применение беспилотников с дальнобойной системой "Малка" значительной расширяет её потенциал, появилась возможность использовать мощные снарядов на дальних расстояниях с результативностью высокоточного оружия, подчеркивается в сообщении пресс-службы округа.