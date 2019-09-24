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24.09.2019
Военно-промышленный курьер

Опубликованы фотографии разбившихся при десантировании БМД

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях "Центр-2019".

Инцидент произошел 20 сентября в Оренбургской области.

На снимках, опубликованных в паблике "Авиация" в соцсети "ВКонтакте", сообщает портал "Известия", видны разбитые бронетранспортеры. Одна из машин практически полностью уничтожена, другая сильно повреждена.

По данным Минобороны, техника упала на землю из-за нескольких неисправных парашютов, которые попросту не раскрылись во время десантирования. Экипажей внутри машин не было, пострадавших нет.

20 сентября в ходе учений полк ВДВ впервые в истории вооруженных сил страны десантировался в полном составе (2 тыс человек) с техникой и вооружением, в общей сложности превышающими 200 единиц. Операция осуществлялась с 71 самолета Ил-76 и заняла менее 20 минут. При этом скорость движения транспортной авиации достигала 360 км/ч.

В стратегических учениях "Центр-2019" принимают участие 128 тыс военнослужащих, более 20 тыс единиц техники.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Продукция
Ил-76
Проекты
Военные учения
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