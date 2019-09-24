Россия профинансирует модернизацию Вооруженных сил Абхазии
Общеотраслевая информация, Гос. регулирование и финансирование, Рынки и сотрудничество, Глобальная безопасность:
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Президент России Владимир Путин поручил подписать соглашение о финансировании российской стороной модернизации Вооруженных сил Абхазии.
Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации России.
"Принять предложение правительства России о подписании соглашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Республики Абхазия", - указывается в распоряжении, сообщает РТ.
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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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