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24.09.2019
Военно-промышленный курьер

Россия профинансирует модернизацию Вооруженных сил Абхазии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Президент России Владимир Путин поручил подписать соглашение о финансировании российской стороной модернизации Вооруженных сил Абхазии.

Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации России.

"Принять предложение правительства России о подписании соглашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Республики Абхазия", - указывается в распоряжении, сообщает РТ.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
Абхазия
Россия
Персоны
Путин Владимир
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