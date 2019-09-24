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24.09.2019
Военно-промышленный курьер

Российский флот не дает развернуться НАТО в Черном море – генерал США

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Источник изображения: vpk-news.ru

Экс-командующий сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия якобы блокирует учения НАТО в Черном море.

Как передает РИА "Новости" со ссылкой на украинское издание "Сегодня", когда силы НАТО объявляют места для проведения учений в Черном море, то Россия якобы перекрывает проходы к ним.

"Это форма временной блокады Одессы. Это не случайность. Поэтому Румыния и наши союзники так обеспокоены", – заявил американский генерал.

По его словам, альянсу необходимо наращивать свои силы в Черноморском регионе, чтобы "иметь больше возможностей для обеспечения свободы судоходства, обеспечения защиты НАТО".

В мае 2018 года Ходжес заявил, что Россия способна понять только силу, потому НАТО необходимо продемонстрировать единство в противостоянии с ней.

В декабре того же года он говорил, что военный потенциал России в Калининграде и в Крыму наиболее значителен, там есть средства противовоздушной, противоракетной и противокорабельной обороны, несколько тысяч солдат. Но, отметил Ходжес, НАТО готова к "этим вызовам".

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Страны
Россия
Румыния
США
Украина
Проекты
NATO
Военные учения
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