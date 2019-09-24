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24.09.2019
Российская газета

Самоходки "Малка" впервые применили как высокоточное оружие

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Источник изображения: Вадим Савицкий/ТАСС

В Амурской области на полигоне "Трехречье" мощные самоходные дальнобойные орудия 2С7м "Малка" впервые использовали как высокоточное оружие.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа, подразделение самоходных артиллерийских установок (САУ) большой мощности во время тактического учения стреляли на максимальную дальность по координатам, полученным благодаря беспилотнику "Орлан-10".

Совместное применение беспилотного разведывательного комплекса и САУ "Малка" состоялось впервые.

По легенде учения, в подземном бункере проходило совещание командиров условных бандформирований. Они находились примерно в 40 километрах от огневых позиций. Поэтому для уничтожения цели использовались дальнобойные орудия.

"Орлан-10" передал точные координаты в режиме реального времени. Артиллеристы залпом нескольких орудий поразили подземную цель. Следующий удар уничтожил условные подземные склады с боеприпасами.

Подобное использование беспилотников с дальнобойной системой "Малка" - отличная возможность использовать мощные снаряды на дальних расстояниях с результативностью высокоточного оружия, отмечают в ВВО.


Юлия Гарднер

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  • В новости упоминаются
Продукция
2С7 Пион
Орлан-10
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
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