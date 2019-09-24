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24.09.2019
ТАСС

Кудрин назвал расходы на оборону разумными

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Алексей Кудрин
Кандидат на пост председателя Счетной палаты Алексей Кудрин на пленарном заседание Государственной думы РФ. 22 мая 2018.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Глава Счетной палаты считает, что эффективность является дальнейшей целью расходования средств на оборону

МОСКВЫ, 23 сентября. /ТАСС/. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин отметил, что нынешние расходы на оборону находятся на разумном уровне и дальнейшее их снижение не требуется. Об этом Кудрин написал на своей странице в сети Twitter.

"Президент уже привел расходы на оборону к разумной величине. Я говорил, что дальнейшее снижение не требуется для решения задач обороны", - отметил Кудрин.

Кудрин также считает, что эффективность является дальнейшей целью расходования средств на оборону.

Глава Счетной палаты высказал такое мнение после слов министра обороны РФ Сергея Шойгу, который счел необоснованными высказывания Кудрина о раздутом оборонном бюджете. "Предлагаю обсуждать не надуманные общие тезисы, а конкретные и насущные вопросы и дела. Просто говорить "расходы на оборону избыточны" - следовать давно прошедшей моде", - отметил Шойгу в интервью газете "Московский комсомолец".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Кудрин Алексей
Шойгу Сергей
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