Кудрин назвал расходы на оборону разумными

Глава Счетной палаты считает, что эффективность является дальнейшей целью расходования средств на оборону

МОСКВЫ, 23 сентября. /ТАСС/. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин отметил, что нынешние расходы на оборону находятся на разумном уровне и дальнейшее их снижение не требуется. Об этом Кудрин написал на своей странице в сети Twitter.

"Президент уже привел расходы на оборону к разумной величине. Я говорил, что дальнейшее снижение не требуется для решения задач обороны", - отметил Кудрин.

Кудрин также считает, что эффективность является дальнейшей целью расходования средств на оборону.

Глава Счетной палаты высказал такое мнение после слов министра обороны РФ Сергея Шойгу, который счел необоснованными высказывания Кудрина о раздутом оборонном бюджете. "Предлагаю обсуждать не надуманные общие тезисы, а конкретные и насущные вопросы и дела. Просто говорить "расходы на оборону избыточны" - следовать давно прошедшей моде", - отметил Шойгу в интервью газете "Московский комсомолец".