Военных заинтересовал разрабатываемый метод навигации без использования спутников

В России продолжаются разработки системы навигации (глобального позиционирования) нового поколения. Речь идёт о системе, которая при определении координат объекта не будет использовать спутники. Предполагается, что такая система будет существенно надёжнее спутниковой, в том числе в связи с независимостью работы от климатических условий и наличия каких-либо препятствий (горы, тоннели и т.п.).

Источник изображения: https://www.roscosmos.ru/Федор Юрчихин

Российские учёные отмечают, что речь идёт о системе навигации, которая основывается не на получении сигналов от спутников, а на методе гравитационного анализа.

В чём он заключается?

Если говорить упрощённо, то заключается он в учёте кривизны земной поверхности. Так, каждая точка поверхности земли испытывает на себе силу притяжения, и эти силы для разных точек отличаются (даже показатели ускорения свободного падения в каждой точке различны - на небольшой процент). Причина связана в том числе с тем, что точки располагаются на "своих" высотах относительно уровня моря (или под этим уровнем). Точки обладают собственными гравитационными потенциалами. И если все эти параметры учесть математически, то можно с помощью компьютерных технологий создать систему координат – на основе учёта гравитационных характеристик участков поверхности нашей планеты.

Такой подход позволит определять координаты с высокой степенью точности не только на поверхности Земли, но также в любом её слое, под водой и в небе.

Этот метод уже заинтересовал военных, ведь метод гравитационного определения координат позволит не только ускорить процесс глобального позиционирования для высокоточного оружия, но и повысить его точность в различных средах. Подход актуален, например, для применения высокоточного оружия на большие дистанции с борта подводных лодок.

На данный момент основная сложность для учёных состоит в том, что построение гравитационной карты координат требует времени, ведь речь идёт о многоступенчатых вычислениях, которые должны отличаться высочайшей точностью - минимальной погрешностью.