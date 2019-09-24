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24.09.2019
Деловая газета "Взгляд"

Названы особенности российского истребителя шестого поколения

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Источник изображения: GosNIIAS/youtube.com

Работа над шестым поколением истребителей ведется в России, возможность пилотирования в них будет опциональна, рассказал гендиректор Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС) Сергей Хохлов.

"Работа над шестым поколением уже ведется. Основным отличием от пятого поколения будет то, что в базовом варианте истребитель шестого поколения предполагается беспилотным. Возможность пилотирования опциональна. Все остальные характеристики являются дальнейшим развитием уже существующих: еще быстрее, еще маневреннее, еще незаметнее и т. д.", – передает РИА "Новости" слова Хохлова.

Напомним, в июле 2018 года в концерне "РТИ" рассказали, что радиофотонные радиолокационные станции (РЛС) для беспилотников и самолетов шестого поколения в России появятся через несколько лет, благодаря им можно будет строить точное радиолокационное изображение цели.



Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
Компании
ГосНИИАС
Проекты
БПЛА
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