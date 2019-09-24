Названы особенности российского истребителя шестого поколения

Работа над шестым поколением истребителей ведется в России, возможность пилотирования в них будет опциональна, рассказал гендиректор Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС) Сергей Хохлов.

"Работа над шестым поколением уже ведется. Основным отличием от пятого поколения будет то, что в базовом варианте истребитель шестого поколения предполагается беспилотным. Возможность пилотирования опциональна. Все остальные характеристики являются дальнейшим развитием уже существующих: еще быстрее, еще маневреннее, еще незаметнее и т. д.", – передает РИА "Новости" слова Хохлова.

Напомним, в июле 2018 года в концерне "РТИ" рассказали, что радиофотонные радиолокационные станции (РЛС) для беспилотников и самолетов шестого поколения в России появятся через несколько лет, благодаря им можно будет строить точное радиолокационное изображение цели.

Дмитрий Зубарев