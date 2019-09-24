Российская армия освоила новый вид наступления

На учениях "Центр" под Оренбургом, за которыми наблюдал Путин, вооруженные силы продемонстрировали новую тактику ведения боя против современного противника. Кроме того, впервые был применен опыт, приобретенный армией в Сирии. Специалисты оценили это как новое слово в военной науке.

Более двух тысяч десантников и 200 единиц бронетехники провели в пятницу одновременную высадку в ходе розыгрыша основного этапа стратегических учений "Центр-2019", сообщило в пятницу Минобороны. В единовременном десантировании впервые в полном составе со штатным вооружением и военной техникой участвовал личный состав парашютно-десантного полка из Иваново.

Как подчеркивает телеканал "Звезда", это был самый масштабный десант живой силы и бронетехники в истории российской армии. В операции участвовал 71 самолет Ил-76. Десантники высадились в тыл условного противника, нанесли удар во фланг его ударной группировки, захватив полевой аэродром и окружив важные объекты.

"Главная особенность учений в Донгузе в том, что вооруженные силы окончательно обкатали новую тактику, которая возникла в последние годы, – сказал по этому поводу военный эксперт Владислав Шурыгин. – Она заточена под одно из новейших формирований – отдельную десантно-штурмовую бригаду. Это было в какой-то мере презентацией".

Эта бригада демонстрирует, что называется, "вертикальный бой" – высаживается с вертолетов и работает по современному высокотехнологическому противнику при поддержке ударной авиации, пояснил собеседник газете ВЗГЛЯД. По его мнению, такой "объемный тип" наступления – это очень серьезный шаг вперед.

Профессор Академии военных наук Вадим Козюлин добавляет, что столь масштабные высадки ВДВ часто практиковались в советские годы, "когда нужно было продемонстрировать мощь, скажем, на границе с Китаем во время серьезного обострения", но сейчас они проводятся редко.

"Последний раз похожая высадка, хотя и не в таком масштабе, проводилась в Таджикистане на границе с Афганистаном.

Это была наглядная демонстрация возможностей наших вооруженных сил, в том числе и десантников", – сказал Козюлин газете ВЗГЛЯД.

Эксперт отметил: если в прошлом подобные маневры проводились на границах с соседними странами, то сейчас – в центре России, что можно расценивать как презентацию новой тактики, причем внутреннюю презентацию, не рассчитанную на потенциального противника. "Я бы расценивал эти маневры в Донгузе скорее как хорошую армейскую выучку, нежели как посыл Западу", – подчеркнул эксперт.

Напомним, последний раз массовый десант ВДВ проводился на учениях России и Таджикистана в марте 2017 года, но он был столь многочисленным, как в Донгузе. В маневрах на полигоне Харбмайдон, что в 15 км от границы с Афганистаном, в общей сложности было задействовано более двух тысяч военных и около 700 единиц техники.

Стоит отметить, что в Донгузе также была применена новая методика ведения боя "артиллерийская карусель" (его главная особенность – возможность уйти в тыл для перезарядки в то время, пока другие части продолжают обстрел позиций противника). Кроме того, впервые был дан залп силами четырех рот, вооруженных тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А "Солнцепек".

Особенностью "Центра-2019" стала и отработка опыта, приобретенного нашими офицерами на войне в Сирии. Так, например, российские военные впервые применили зенитные пушечно-ракетные комплексы "Тунгуска" по наземным целям условного противника. "Ведение боя с наземными подразделениями условного противника штатным вооружением расчеты противовоздушной обороны отработали впервые", – сообщила пресс-служба Минобороны. Она добавила, что сирийские войска в боях часто вели огонь из зенитных установок по живой силе и технике боевиков – для поддержки наступающей пехоты. По сценарию учений, "кочующие экипажи "Тунгусок" вели радиолокационный поиск и сопровождение целей", а их задачей было охранять более важный объект – ракетные комплексы "Искандер-М".

"По замыслу одного из эпизодов учения группы условного противника на автомобилях повышенной проходимости с крупнокалиберными пулеметами и на мотоциклах прорвали боевое охранение района пусковых позиций "Искандер-М", – пояснили в Минобороны. В итоге расчеты "Тунгусок" уничтожили наступающие группы условного противника огнем двуствольных автоматических пушек калибра 30 мм на подступах к "Искандерам".

В отличие от маневров, в реальном бою зенитные пушечно-ракетные комплексы по наземным целям давно применяются, пояснил газете ВЗГЛЯД бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России полковник Сергей Хатылев.

"Советский станковый крупнокалиберный пулемет ДШК изначально предназначался в основном для уничтожения маловысотных целей. Он широко используется в современных конфликтах низкой интенсивности против наземных мишеней. Ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска" также часто "работал" таким образом в Афганистане", – сообщил эксперт.

"Сейчас фактически все средства ПВО – пушечно-ракетные комплексы, зенитные ракетные комплексы и системы – могут поражать и наземные цели. Знаменитые С-300 и С-400 также могут стрелять по наземным и надводным целям. Такие стрельбы отрабатываются в штатном порядке. Но, учитывая опыт конфликта в Сирии, сейчас Минобороны уделяет этому пристальное внимание", – добавил Хатылев.

"Аналог "Тунгуски" – это зенитные самоходные установки "Шилка", которые работали точно так же не только в Сирии, но и в ряде других локальных конфликтов, например в Чечне. В Афганистане, где они были весьма эффективны, боевики называли эти установки "шайтан-арба", – добавляет Шурыгин.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, на учениях в Донгузе впервые свыше 50 российских и китайских истребителей нанесли удар по условному противнику. При этом системы наведения позволили самолетам применить ракетно-бомбовое вооружение, не входя в зону поражения средств ПВО. Ранее из Китая в Оренбургскую область прибыли истребители Shenyang J-11 и бомбардировщики Xian JH-7А. Всего в "Центре-2019" принимают участие порядка 128 тысяч военных, более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения, уточняет ТАСС.

В пятницу за активной фазой учений в Донгузе наблюдали главы России и Киргизии Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков, министр обороны Сергей Шойгу, его заместители – Валерий Герасимов (начальник Генштаба) и Юнус-Бек Евкуров, а также министры обороны государств ШОС. Путин остался доволен учениями, сообщил позднее его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Иван Абакумов, Никита Голобоков