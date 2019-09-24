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24.09.2019
Деловая газета "Взгляд"

Российская армия освоила новый вид наступления

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Свыше двух тысяч бойцов ВДВ провели одновременный десант в ходе учений "Центр-2019"
Свыше двух тысяч бойцов ВДВ провели одновременный десант в ходе учений "Центр-2019".
Источник изображения: Владимир Астапкович/РИА "Новости"

На учениях "Центр" под Оренбургом, за которыми наблюдал Путин, вооруженные силы продемонстрировали новую тактику ведения боя против современного противника. Кроме того, впервые был применен опыт, приобретенный армией в Сирии. Специалисты оценили это как новое слово в военной науке.

Более двух тысяч десантников и 200 единиц бронетехники провели в пятницу одновременную высадку в ходе розыгрыша основного этапа стратегических учений "Центр-2019", сообщило в пятницу Минобороны. В единовременном десантировании впервые в полном составе со штатным вооружением и военной техникой участвовал личный состав парашютно-десантного полка из Иваново.

Как подчеркивает телеканал "Звезда", это был самый масштабный десант живой силы и бронетехники в истории российской армии. В операции участвовал 71 самолет Ил-76. Десантники высадились в тыл условного противника, нанесли удар во фланг его ударной группировки, захватив полевой аэродром и окружив важные объекты.

"Главная особенность учений в Донгузе в том, что вооруженные силы окончательно обкатали новую тактику, которая возникла в последние годы, – сказал по этому поводу военный эксперт Владислав Шурыгин. – Она заточена под одно из новейших формирований – отдельную десантно-штурмовую бригаду. Это было в какой-то мере презентацией".

Эта бригада демонстрирует, что называется, "вертикальный бой" – высаживается с вертолетов и работает по современному высокотехнологическому противнику при поддержке ударной авиации, пояснил собеседник газете ВЗГЛЯД. По его мнению, такой "объемный тип" наступления – это очень серьезный шаг вперед.

Профессор Академии военных наук Вадим Козюлин добавляет, что столь масштабные высадки ВДВ часто практиковались в советские годы, "когда нужно было продемонстрировать мощь, скажем, на границе с Китаем во время серьезного обострения", но сейчас они проводятся редко.

"Последний раз похожая высадка, хотя и не в таком масштабе, проводилась в Таджикистане на границе с Афганистаном.

Это была наглядная демонстрация возможностей наших вооруженных сил, в том числе и десантников", – сказал Козюлин газете ВЗГЛЯД.

Эксперт отметил: если в прошлом подобные маневры проводились на границах с соседними странами, то сейчас – в центре России, что можно расценивать как презентацию новой тактики, причем внутреннюю презентацию, не рассчитанную на потенциального противника. "Я бы расценивал эти маневры в Донгузе скорее как хорошую армейскую выучку, нежели как посыл Западу", – подчеркнул эксперт.

Напомним, последний раз массовый десант ВДВ проводился на учениях России и Таджикистана в марте 2017 года, но он был столь многочисленным, как в Донгузе. В маневрах на полигоне Харбмайдон, что в 15 км от границы с Афганистаном, в общей сложности было задействовано более двух тысяч военных и около 700 единиц техники.

Стоит отметить, что в Донгузе также была применена новая методика ведения боя "артиллерийская карусель" (его главная особенность – возможность уйти в тыл для перезарядки в то время, пока другие части продолжают обстрел позиций противника). Кроме того, впервые был дан залп силами четырех рот, вооруженных тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А "Солнцепек".

Особенностью "Центра-2019" стала и отработка опыта, приобретенного нашими офицерами на войне в Сирии. Так, например, российские военные впервые применили зенитные пушечно-ракетные комплексы "Тунгуска" по наземным целям условного противника. "Ведение боя с наземными подразделениями условного противника штатным вооружением расчеты противовоздушной обороны отработали впервые", – сообщила пресс-служба Минобороны. Она добавила, что сирийские войска в боях часто вели огонь из зенитных установок по живой силе и технике боевиков – для поддержки наступающей пехоты. По сценарию учений, "кочующие экипажи "Тунгусок" вели радиолокационный поиск и сопровождение целей", а их задачей было охранять более важный объект – ракетные комплексы "Искандер-М".

"По замыслу одного из эпизодов учения группы условного противника на автомобилях повышенной проходимости с крупнокалиберными пулеметами и на мотоциклах прорвали боевое охранение района пусковых позиций "Искандер-М", – пояснили в Минобороны. В итоге расчеты "Тунгусок" уничтожили наступающие группы условного противника огнем двуствольных автоматических пушек калибра 30 мм на подступах к "Искандерам".

В отличие от маневров, в реальном бою зенитные пушечно-ракетные комплексы по наземным целям давно применяются, пояснил газете ВЗГЛЯД бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России полковник Сергей Хатылев.

"Советский станковый крупнокалиберный пулемет ДШК изначально предназначался в основном для уничтожения маловысотных целей. Он широко используется в современных конфликтах низкой интенсивности против наземных мишеней. Ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска" также часто "работал" таким образом в Афганистане", – сообщил эксперт.

"Сейчас фактически все средства ПВО – пушечно-ракетные комплексы, зенитные ракетные комплексы и системы – могут поражать и наземные цели. Знаменитые С-300 и С-400 также могут стрелять по наземным и надводным целям. Такие стрельбы отрабатываются в штатном порядке. Но, учитывая опыт конфликта в Сирии, сейчас Минобороны уделяет этому пристальное внимание", – добавил Хатылев.

"Аналог "Тунгуски" – это зенитные самоходные установки "Шилка", которые работали точно так же не только в Сирии, но и в ряде других локальных конфликтов, например в Чечне. В Афганистане, где они были весьма эффективны, боевики называли эти установки "шайтан-арба", – добавляет Шурыгин.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, на учениях в Донгузе впервые свыше 50 российских и китайских истребителей нанесли удар по условному противнику. При этом системы наведения позволили самолетам применить ракетно-бомбовое вооружение, не входя в зону поражения средств ПВО. Ранее из Китая в Оренбургскую область прибыли истребители Shenyang J-11 и бомбардировщики Xian JH-7А. Всего в "Центре-2019" принимают участие порядка 128 тысяч военных, более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения, уточняет ТАСС.

В пятницу за активной фазой учений в Донгузе наблюдали главы России и Киргизии Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков, министр обороны Сергей Шойгу, его заместители – Валерий Герасимов (начальник Генштаба) и Юнус-Бек Евкуров, а также министры обороны государств ШОС. Путин остался доволен учениями, сообщил позднее его пресс-секретарь Дмитрий Песков.


Иван Абакумов, Никита Голобоков

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Страны
Афганистан
Киргизия
Китай
Россия
Сирия
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Продукция
J-11
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