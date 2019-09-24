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24.09.2019
Военно-промышленный курьер

Американские "Патриоты" опять проспали иранский беспилотник

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БЛА Shahed-171
БЛА Shahed-171.
Источник изображения: rg.ru

Американские системы ПВО/ПРО "Patriot" снова показали свою бесполезность, но уже в Объединенных Арабских Эмиратах.

Один из самых крупнейших аэропортов в мире внезапно остановил свою работу. Международная авиагавань  Дубая экстренно отменила все рейсы, прекратив принимать и выпускать самолеты.

Причиной такого переполоха стал иранский беспилотный летательный аппарат Shahed-171 (по другой информации - Karrar), который пролетел в воздухе над территорией аэропорта.  Примечательно, что неподалеку находились позиции нескольких американских систем ПВО/ПРО "Patriot" и "THAAD", которые даже не отреагировали на возможную угрозу.

"Иран запустил беспилотный летательный аппарат (вероятно, Shahed-171 или, с учетом пройденного расстояния, (не) вооруженный Karrar) рядом с Дубаем. Аэропорт был закрыт на 15 минут", - цитирует Free News сообщение "Twitter".

Между тем издание "Middle East Monitor" подтвердило, что причиной 15-минутной остановки работы аэропорта Дубая действительно были иранские БПЛА. Впрочем, впоследствии, со ссылкой на официальное заявление пресс-службы воздушной гавани, информационный ресурс сообщил о том, что речь идёт лишь о подозрениях.

По данному поводу никаких комментариев от Тегерана и Абу-Даби не поступало.

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Страны
Иран
ОАЭ
США
Продукция
Patriot ЗРК
THAAD
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БПЛА
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