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24.09.2019
Известия.ru

Два китайских спутника системы Beidou успешно выведены на орбиту

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Ракета-носитель "Чанчжэн-3B"
Ракета-носитель "Чанчжэн-3B".
Источник изображения: https://spacelaunchnow.me

Китайские спутники Beidou-47 (M19) и Beidou-48 (M20) успешно выведены на орбиту. Об этом в понедельник, 23 сентября, говорится в сообщении на сайте навигационной системы.

Запуск космических аппаратов был осуществлен в 05:10 по местному времени (00:10 мск) при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-3B" и ракеты верхней ступени "Юаньчжэн-1" с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань.

Оба спутника на орбите своевременно подключились к сети для предоставления услуг.

Навигационная система Beidou будет работать с другими глобальными спутниковыми навигационными системами, чтобы предоставить более высокую точность, более стабильную работу и более надежные услуги определения местоположения, навигации и синхронизации, отмечается на сайте системы.

К настоящему моменту Китай вывел на орбиту 48 спутников Beidou, из них 23 относятся к системе BDS-3.

Пекин с 2000 года создает собственную глобальную систему навигации. В настоящий момент она работает почти на всей территории Китая и покрывает часть Азиатско-Тихоокеанского региона. К 2020 году разработчики обещают покрыть всю поверхность Земли.

В ноябре Китай завершил формирование группировки спутников для предоставления навигационных услуг странам инициативы "Один пояс — один путь".

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
2020-й год
Чанчжэн
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