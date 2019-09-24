Трамп: Почему мы тратим деньги на Украину, а ЕС нет?

Как ранее сообщалось, в США принято решение возобновить финансовую помощь Украине на военные нужды. Напомним, что по решению президента Трампа выделение денежных средств Киеву было заморожено на время проверки того, куда Киев потратил ранее выделенные средства. О результатах проверки не сообщили, но после "разморозки" военную помощь решили даже увеличить, доведя перечисления до 250 млн долларов.

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Тем временем госсекретарь США Майк Помпео заявил, что решение о возобновлении военно-технической помощи Украине принималось лично Дональдом Трампом.

Помпео:

Мы хотим поддерживать отличные отношение с украинцами. Мы хотим, чтобы Украина была свободной и независимой.

На этом фоне выступил и сам Дональд Трамп, обозначив свою позицию. Состоит она в том, чтобы переложить финансовые "обязательства" в отношении Украины на плечи европейских партнёров.

Американский президент:

Да, у Украины много проблем. Но есть Германия, Франция. Вообще весь Евросоюз должен выделять ей больше денег. Почему так сложилось, что мы тратим (на Украину) деньги, а они (ЕС) нет? Я не рад тому, что они по сравнению с нами мало тратят (на Украину).

Помимо всего прочего стало известно, что Трамп готов обнародовать стенограмму телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Демпартия США обвинила Трампа в том, что он "оказывал давление на собеседника", предлагая тому опубликовать данные о деятельности Джо Байдена и его сына на Украине. В администрации президента США заявляют, что никакого давления не было.