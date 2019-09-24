Боевые пуски ракет С-400 в Бурятии попали на видео

Российские военные произвели боевые пуски ракет зенитно-ракетных комплексов С-400 в Бурятии, сообщили в пресс-службе ПВО по Тихоокеанскому флоту в понедельник, 23 сентября.

Стрельбы происходили на полигоне "Телемба" в рамках тактических учений с боевой стрельбой. В тренировке приняли участие личный состав управления зенитного ракетного полка Войск и сил на Северо-востоке, дивизионы С-400 и "Панцирь", командный пункт и подразделения обеспечения. Всего было задействовано 150 военных.

По информации пресс-службы, на полигоне имитировали атаку с воздуха условным противников. Расчеты С-400 произвели десять ракетных пусков, отмечает РЕН ТВ.

Ранее в марте ПВО Балтийского флота провела учения по отражению массированного удара крылатых ракет в Калининградской области. В ходе маневров применялись зенитно-ракетные комплексы С-400 и "Панцирь-С".