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24.09.2019
Известия.ru

СМИ узнали причину крушения индонезийского Boeing 737 MAX

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Willy Kurniawan

Одной из основных причин крушения Boeing 737 MAX индонезийской авиакомпании Lion Air стали проблемы при конструировании и действия пилотов, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые c итоговым отчетом.

Индонезийские специалисты пришли к выводу, что к крушению также привели недостатки в техническом обслуживании судна и проблемы с системой MCAS (Система улучшения характеристик маневренности).

При этом доклад специалистов не финальный. Итоги опубликуют в ноябре. В компании Boeing сообщили, что продолжают оказывать содействие Индонезии в расследовании катастрофы.

Новейший лайнер Boeing 737 MAX 8 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air потерпел крушение 29 октября 2018 года во время вылета из Джакарты. Через 13 минут самолет упал в море у Западной Явы. Погибли 189 человек.

Примерно через полгода аналогичный инцидент произошел в Эфиопии. Самолет 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines упал через несколько минут после вылета. Жертвами стали 157 человек, в том числе трое россиян.

После обеих катастроф специалисты заговорили о проблемах с бортовыми системами новых самолетов Boeing.

Опубликованные в апреле последние слова пилотов разбившегося в Эфиопии самолета подтвердили подозрения.

Около 20 стран запретили эксплуатацию моделей 737 MAX 8. Федеральное авиационное управление США и компания Boeing занимаются устранением недостатков системы.

В августе в Boeing допустили возобновление эксплуатации 737 MAX до конца года.

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Страны
Индонезия
Россия
США
Эфиопия
Продукция
Boeing-737
Компании
Boeing
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