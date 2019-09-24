В Крыму подтвердили подготовку к строительству первого в России вертолетоносца

Строительство универсального десантного корабля планируется на судостроительном заводе "Залив"

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Власти Республики Крым подтвердили подготовку судостроительного завода "Залив" в Керчи к размещению проекта строительства универсального десантного корабля (УДК) - вертолетоносца, сообщила ТАСС замминистра промышленной политики республики Елена Элекчян.

В сентябре два источника в судостроительной отрасли сообщили ТАСС, что первые два УДК впервые в истории России заложат на заводе "Залив" в Крыму в мае 2020 года, официального подтверждения этой информации не было.

"В настоящее время прорабатывается вопрос проектирования и размещения на производственных мощностях судостроительного завода "Залив" проекта универсального десантного корабля", - сообщила Элекчян, отвечая на вопрос, рассматривается ли возможность строительства УДК на заводе "Залив". Элекчян не привела подробностей.

Ранее другой источник в судостроительной отрасли сообщил ТАСС, что не позже конца 2019 года Минобороны завершит формирование тактико- технического задания на первые российские универсальные десантные корабли. По его словам, построить и сдать заказчику головной УДК планируется в рамках ГПВ-2027 (госпрограммы вооружений), а серийный - до начала 2030-х годов.

Завод "Залив" - одно из крупнейших промышленных предприятий Республики Крым, работает на рынке судостроения и судоремонта с 1938 года. Производственные мощности завода включают сухой док и корпусные цеха, позволяющие обеспечить строительство крупнотоннажных судов. Имеет стапельное место для постройки судов длиной до 300 м и шириной до 50 м, что позволяет закладывать корабли водоизмещением более 150 тыс. т.

Универсальные десантные корабли, также называемые вертолетоносцами, способны нести большую группировку тяжелых вертолетов различного назначения (до 16 вертолетов у "Мистраля" и более 30 - у американских типа Wasp), а также перевозить от нескольких сотен до тысячи и более человек морской пехоты. УДК имеют док для катеров и других плавсредств, чтобы обеспечивать высадку десанта, перевозят бронетехнику.