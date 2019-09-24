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24.09.2019
Российская газета

Военные инспекторы РФ проследят за учениями НАТО в Латвии

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Источник изображения: AP Photo/Mindaugas Kulbis

В рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российские военные инспекторы проверят один из районов Латвии. Инспекция пройдет в период с 23 по 26 сентября и охватит территорию площадью около 16 тысяч квадратных километров.

Об этом сообщает газета Вооруженных сил России "Красная звезда". Российские специалисты посетят учебные районы и полигоны, получат информацию о находящихся здесь формированиях и воинских частях, а также о военной деятельности, включая учения "Серебряная стрела 2019" сухопутных войск Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии, Словакии, Черногории, Албании, Испании, Италии и Канады.

Кроме того, с 24 по 27 сентября военные России планируют провести инспекцию района на территории Дании. Речь идет о территории площадью в 16 тысяч квадратных километров.

В рамках этого же документа в период с 24 по 27 сентября Латвия запросила Армению о проведении на ее территории инспекции. В данном районе дислоцируются объекты Минобороны России. Армения дала согласие.

Отметим, что Венский документ предусматривает широкий обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и военных бюджетах.

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