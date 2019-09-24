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24.09.2019
bmpd.livejournal.com

Две БМД-2 разбились во время десантирования на полигоне Донгуз на учениях "Центр-2019"

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Как сообщают, 20 сентября 2019 года на учениях "Центр-2019" во время десантирования с военно-транспортных самолетов Ил-76МД на полигоне Донгуз (Оренбургская область) подразделений 217-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой дивизии Воздушно-Десантных Войск, разбилась боевая боевая машина десанта БМД-2, у которой не сработала парашютная система. Личного состава в машине не было.

Разбившаяся в ходе десантирования на учениях "Центр-2019" боевая боевая машина десанта БМД-2 из состава 217-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой дивизии Воздушно-Десантных Войск Донгуз (Оренбургская область), 20.09.2019 (с) otvaga2004.mybb.ru

В свою очередь, 22 сентября информационное агентство ТАСС сообщило, что две боевые машины десанта разбились на учениях "Центр-2019" во время десантирования из самолетов Ил-76 из-за отказавших парашютных систем. Экипажей внутри машин не было, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.

"20 сентября 2019 года во время массового десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления в Оренбургской области не сработали парашютные системы у двух боевых машин. В результате неисправности парашютных систем при столкновении с землей обе машины получили повреждения", - сказали в министерстве.

Там добавили, что "десантирование техники осуществлялось только без экипажей, пострадавших нет".

В министерстве отметили, что причины и обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливает комиссия командования ВДВ совместно с представителями промышленности.

Ранее заместитель руководителя учений "Центр 2019" по воздушно-десантным войскам, генерал-лейтенант Владимир Кочетков рассказал о действии десантных войск на учениях: "217-й парашютно-десантный полк десантировался с четырех аэродромов. Десант осуществлялся с помощью более чем 70 самолетов. Важно то, что полк десантировался в полном составе. Боевой порядок военно-транспортной авиации строился потоками отрядов с минимальными интервалами. Это позволило десанту высадиться на ограниченную территорию, что, в свою очередь, дало возможность сократить время десантирования и мобильно приступить к выполнению задач".

Разбившаяся в ходе десантирования на учениях "Центр-2019" боевая боевая машина десанта БМД-2 из состава 217-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой дивизии Воздушно-Десантных Войск Донгуз (Оренбургская область), 20.09.2019 (с) otvaga2004.mybb.ru

Видео падения БМД-2 (с) Дмитрий Пименов :

Ивановские десантники отправляются на полигон Донгуз (с) ГТРК "Ивтелерадио":

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