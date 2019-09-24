Войти
24.09.2019
Военно-промышленный курьер

Легкой прогулки в Иране не будет – началась Неделя священной обороны

523
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Вооруженные силы Ирана в ходе военного парада продемонстрировали новые типы военной техники и вооружения, включая баллистические ракеты средней дальности и ЗРК, сообщает агентство Fars.

Дальность этих ракет составляет до 2 тыс км, отмечает агентство.

В ходе парада также были показаны ЗРК "Бавар 373, который Fars называет иранским аналогом российской системы С-300, и иранская система ПВО "Хордад-15".

"Хордад-15" может быть приведена в готовность менее чем за 5 минут. Она способна засекать цели, включая боевые самолеты, крылатые ракеты и беспилотники в 150 км от нее, а также перехватывать их на дальности до 120 км.

Военные, в общей сложности, продемонстрировали 18 типов баллистических ракет и новую артиллерийскую систему "Хаэль".

Парад был посвящен годовщине ирано-иракской войны 1980-1988 годов. Он ознаменовал начало Недели священной обороны, которая в этом году приходится на 22-28 сентября.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Иран
Россия
Продукция
С-300
Проекты
БПЛА
Похожие новости
18.09.2019
Улики против Ирана: США расскажут об атаке на саудовские НПЗ
19.07.2019
NoonPost (Египет): причины, по которым страны жаждут приобрести российские ракеты С-400
27.04.2018
Глава ФСВТС: Россия не уступит конкурентам рынок систем ПВО, покупкой С-400 интересуются порядка 10 стран
30.09.2015
Ставка больше, чем Асад
07.04.2015
Обновление иранской армии дает шанс российскому ВПК
09.04.2012
В противостоянии с Западом побеждает исламский дух
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.09 13:38
  • 42
Армии США пообещали "революционное" оружие на замену M4 и M249
  • 24.09 11:36
  • 10
Шойгу посчитал необоснованными высказывания Кудрина о раздутом оборонном бюджете
  • 24.09 11:11
  • 84
Гарантированное ядерное уничтожение: "Метеорит-Н" стерли бы Запад в пыль
  • 24.09 11:05
  • 52
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 24.09 10:53
  • 7
Летающие гаубицы: ВКС России провели уникальную операцию
  • 24.09 10:50
  • 8
В неумелых руках: почему системы Patriot не защитили Саудовскую Аравию
  • 24.09 06:57
  • 2
В России MIM-104 Patriot приравняли к "Бук-М2"
  • 24.09 01:04
  • 2
Осиное гнездо терроризма: как Сирию разрывают на куски
  • 23.09 21:31
  • 49
Новая система С-500 готова к массовому выпуску
  • 23.09 20:11
  • 12
Бюрократия не должна мешать работающим в космической сфере компаниям - Путин
  • 23.09 19:03
  • 1
Первый полет прототипа палубного беспилотного самолета-заправщика Boeing MQ-25A
  • 23.09 18:44
  • 7
В США засомневались, не начнет ли искусственный интеллект ядерную войну
  • 23.09 17:15
  • 1
МиГ-35 оказался танкером
  • 23.09 17:09
  • 9
Что представляет собой гиперзвуковая ракета "Циркон"
  • 23.09 16:46
  • 1
Небывалая мощь к 2050 году: формулу развития вооружений вывели в США