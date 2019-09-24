Легкой прогулки в Иране не будет – началась Неделя священной обороны

Вооруженные силы Ирана в ходе военного парада продемонстрировали новые типы военной техники и вооружения, включая баллистические ракеты средней дальности и ЗРК, сообщает агентство Fars.

Дальность этих ракет составляет до 2 тыс км, отмечает агентство.

В ходе парада также были показаны ЗРК "Бавар 373, который Fars называет иранским аналогом российской системы С-300, и иранская система ПВО "Хордад-15".

"Хордад-15" может быть приведена в готовность менее чем за 5 минут. Она способна засекать цели, включая боевые самолеты, крылатые ракеты и беспилотники в 150 км от нее, а также перехватывать их на дальности до 120 км.

Военные, в общей сложности, продемонстрировали 18 типов баллистических ракет и новую артиллерийскую систему "Хаэль".

Парад был посвящен годовщине ирано-иракской войны 1980-1988 годов. Он ознаменовал начало Недели священной обороны, которая в этом году приходится на 22-28 сентября.