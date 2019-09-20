Веб-ресурс "Авиация России" опубликовал материал Андрея Величко "Каким будет и когда полетит самолёт "Байкал", в котором говорится, что с самолётом, который должен прийти на замену Ан-2, возникает всё больше вопросов, которые накапливаются по мере того, как чиновники разного уровня и другие ответственные лица предлагают нам всё больше и больше информации по этому проекту. Проблема заключается в том, что в тех сообщениях, которые мы слышим и читаем, очень слабая взаимосвязь - к разработке самолёта "Байкал" подключаются новые участники, но не объясняется причина отказа от запуска в серию практически готового ТВС-2ДТС. В этой связи становится непонятным: кто и что разрабатывает, каким получится конечный продукт и главное - когда?

Предположительное эскизное изображение легкого 9-местного самолета "Байкал" разработки АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) (с) УЗГА / aviation21.ru

Давайте соберём всю фактическую информацию, которая имеется в открытых источниках, а потом попробуем её обобщить и сделать некоторые выводы.

1. ТВС-2ДТС, СибНИА

Впервые законченный демонстратор технологий самолёта на смену Ан-2 был представлен на статической экспозиции МАКС-2017. До этого СибНИА показывал на авиасалоне промежуточные результаты своей работы - ТВС-2ДТ.

Работа над ТВС-2ДТС велась в Институте по заданию Минпромторга в рамках Федеральной целевой программы "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года". В 2017 году самолёт был готов, самостоятельно перелетел из Новосибирска в Жуковский и был представлен посетителям МАКСа.

Изначально не предполагалось, что СибНИА будет заниматься его серийным производством. Новосибирский институт должен был разработать технологии, которые могли бы быть применены в производстве самолёта на 9 пассажиров. В 2017 году в СибНИА так и говорили, что разрабатывают конструкторскую документацию, которую любой желающий может купить, доработать и запустить в серийное производство.

В феврале 2018 года в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи было подписано соглашение об организации местных воздушных линий в Сибири и на Дальнем Востоке, для чего необходимо создать новую авиакомпанию на базе одного из уже существующих в Якутии авиаперевозчиков, основу парка которой должны были составить лёгкие многоцелевые самолёты ТВС-2ДТС. Соглашение также предусматривало организацию серийного производства ТВС-2ДТС на мощностях Улан-Удэнского авиазавода (У-УАЗ), входящего в холдинг "Вертолёты России".

2. "Вертолёты России" и Улан-Удэнский авиазавод

В апреле 2018 года У-УАЗ и якутская авиакомпания "Полярные авиалинии" подписали долгосрочный контракт на поставку самолётов малой авиации ТВС-2ДТС. Первую партию предприятие планировало передать в 2021 году. Об этом сообщала пресс-служба ГК Ростех. Тогда же стало известно, что на У-УАЗ пройдёт подготовка производства для выпуска самолётов "Байкал".

В начале ноября 2018 года стало известно, что производство трёх опытных образцов самолёта "Байкал" (ТВС-2ДТС) начнётся на Улан-Удэнском авиазаводе в 2020 году, конструкторская документация уже передана в производство, сообщило РИА Новости со ссылкой на официального представителя холдинга "Вертолёты России" на авиасалоне China AirShow 2018.

В конце марта 2019 года эту информацию подтвердил научный руководитель СибНИА Алексей Серьёзнов. Он уточнил, что Институт передал документацию на самолёт "Байкал" на Улан-Удэнский авиационный завод. Также он сообщил, что в конструкцию шасси самолёта были внесены изменения, поскольку первоначально установленное арочное шасси "не показало себя". Серьёзнов также отметил, что уже поступил заказ на 200 воздушных судов из Якутии.

3. АО "Камов"

В середине июня 2019 года "Интерфакс" сообщил, что АО "Камов" к августу должно подготовить конструкторскую документацию на самолёт для местных линий - предприятие получило контракт Минпромторга РФ на подготовку НИОКР для создания перспективного лёгкого многоцелевого самолёта для местных воздушных линий.

Согласно материалам, одна из ведущих российских вертолётостроительных компаний должна будет определить "актуальные требования рынка" к лёгкому многоцелевому самолёту под шифром "Байкал ТП-ЭП", сформировать его облик и основные лётно-технические, технико-экономические, эксплуатационные характеристики, подготовить ТЭО и техническое задание на разработку.

В конкурсе Минпромторга также участвовал Улан-Удэнский авиационный завод, который просил за свои услуги 49,95 млн руб. Именно это вертолётостроительное предприятие будет осуществлять серийный выпуск самолёта "Байкал".

Зачем понадобилось заново разрабатывать техническое задание и облик самолёта, проект которого уже передан на авиазавод для запуска в серию, не только не объяснялось, а даже не упоминалось, что наводило на мысль о полном отказе от ТВС-2ДТС.

4. Уральский завод гражданской авиации

В августе 2019 года Минпромторг разместил на портале госзакупок заявку на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию лёгкого самолёта. Согласно материалам закупки, на разработку планируется потратить более 1,2 миллиарда рублей.

12 сентября Минпромторг определил разработчика самолёта на замену Ан-2, им стал "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА). Это следует из протокола подведения итогов открытого конкурса.

Ранее главный конструктор УЗГА по самолётостроению Вадим Дёмин сообщал, что завод предлагает разработать девятиместный моноплан на замену Ан-2. По его словам, самолёт будет иметь максимальную взлётную массу 4800 килограммов, что в 1,5 раза меньше, чем у ТВС-2ДТС. Это соответствует нормам АП-23, которые устанавливают ограничения по весу для лёгких одномоторных самолётов в 5700 килограммов.

До декабря 2019 должны быть созданы чертёж общего вида самолёта и эскизно-техническая проектная документация, проведены расчёты на статическую прочность, а также сформирована рабочая конструкторская документация на планер, его системы и силовую установку.

Комплект конструкторской документации на опытный образец планируется создать до сентября 2020 года, затем к декабрю должен быть создан опытный образец самолёта для статических испытаний.

И опять ни слова о том, зачем снова проводить НИОКР, если СибНИА уже всё давно сделал и построил летающий прототип, а главное - непонятно, зачем привлекалось ведущее вертолётное КБ страны к этому проекту и продолжит ли оно участие в разработке, если для этого выбран УЗГА.

5. Выбор силовой установки - рекомендации ЦИАМ

17 сентября 2019 года Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова выдал заключение на аванпроект лёгкого многоцелевого самолёта "Байкал" (разработчик - АО "УЗГА") в части силовой установки. В аванпроекте представлены два альтернативных варианта самолёта: одно- и двухдвигательный монопланы. Окончательный вариант будет определен на этапах эскизного и технического проектирования.

В составе силовой установки самолёта "Байкал" предполагается применить турбовинтовой двигатель ВК-800С.

Эксперты ЦИАМ пришли к выводу, что представленный разработчиками аванпроект может быть принят для дальнейшего выполнения на его основе опытно-конструкторских работ. Рекомендовано остановиться на двухдвигательной компоновке, при необходимости, создать в будущем на её основе однодвигательный самолёт.

Лёгкий многоцелевой самолёт "Байкал"

Обобщая вышеприведённую информацию, очевидно, что самолёт, который должен заменить Ан-2, будет разработан, испытан, сертифицирован и запущен в серию. Минпромторг занимается этим проектом очень активно, подключая к нему ведущие холдинги и корпорации. Можно предположить, что будут разработаны два самолёта на базе унифицированного проекта - на 9 и 19 мест. Обе версии будут представлять собой цельнокомпозитные монопланы. В качестве силовой установки будет применён двигатель ОКБ "Климова" ВК-800С - на 9-местной версии установят один двигатель, на 19-местной - два.

Демонстратор технологий ТВС-2ДТС оснащён американским турбовинтовым двигателем Honeywell TPE331-12UAN взлётной мощностью 1100 л.с. и пятилопастным реверсивным винтом производства компании Hartzell Propeller Inc. (США). Отказ Минпромторга от запуска в серийное производство самолёта ТВС-2ДТС можно объяснить необходимостью максимального сокращения количества импортных комплектующих. Ставить важнейшую программу лёгкого многоцелевого самолёта в зависимость от настроений американских "партнёров" после всех их "приветов" Минпромторг не будет.

Кроме силовой установки и некоторых самолётных систем иностранного производства, СибНИА использовал в конструкции планера, крыла и оперения ТВС-2ДТС импортные композиционные материалы. В новом самолёте все компоненты для изделий из ПКМ должны быть российскими. Здесь можно сказать, что прекращение иностранных поставок ПКМ для среднемагистрального самолёта МС-21 косвенно сказалось на сроках начала серийного производства и самолёта "Байкал". Учитывая, что это цельнокомпозитный самолёт, требуется перепроектирование планера и проведение новых статических и ресурсных испытаний.

Схема самолёта-моноплана выбрана исходя из задачи снизить массу планера с тем, чтобы уложиться в требования авиационных правил к одномоторным самолётам с одним двигателем и обеспечить возможность применения российского двигателя, мощность которого меньше американского.

АО "Камов" сформировало облик, основные лётно-технические, технико-экономические и эксплуатационные характеристики самолёта, подготовило технико-экономическое обоснование и техническое задание на разработку. Уральский завод гражданской авиации подготовил аванпроект на две версии самолёта и в дальнейшем продолжит разработку с учётом технологического задела, полученного в СибНИА при создании ТВС-2ДТС. Серийное производство самолёта "Байкал" будет развёрнуто на Улан-Удэнском авиазаводе холдинга "Вертолёты России".

До конца 2019 года должен быть представлен общий вид самолёта, хотя уже сейчас есть эскизы, по которым можно судить, что это будет подкосный моноплан с верхним расположением крыла.

Учитывая, что проектная документация должна быть разработана до сентября 2020 года, а опытный самолёт для статических испытаний построен к декабрю 2020 года, то начало серийного производства можно ожидать не ранее первой половины 2022 года.