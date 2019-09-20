ЦАМТО, 19 сентября. На площадке юношеского технопарка "Академия "Калашников" президент России Владимир Путин провел заседание Военно-промышленной комиссии. Ниже вступительное слово В.Путина на заседании приведено в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги!

Мы с вами сегодня здесь, в Ижевске – в одной их "оружейных" столиц России – на очередном заседании Военно-промышленной комиссии обсудим ключевые вопросы развития предприятий отрасли, повышения их экономической устойчивости и конкурентоспособности.

И, прежде всего, предлагаю сосредоточиться на выполнении программы импортозамещения в ОПК. Напомню, ее реализация началась пять лет назад, и за это время действительно удалось в чем-то продвинуться, во всяком случае, по ряду значимых направлений.

Так, существенно выросла доля отечественной электронной компонентной базы в современных образцах вооружения. Налажено производство двигателей для вертолетов и кораблей ВМФ. Добавлю, в частности, что скоро на российских предприятиях можно будет ремонтировать и двигатели для самолетов Ан-124. Всего в соответствии с планом-графиком импортозамещения обеспечена технологическая независимость более чем по 350 образцам вооружения и техники.

Уважаемые коллеги! Мы отмечаем День оружейника, но сейчас у нас не торжественное заседание, а производственное совещание, поэтому вынужден говорить и о проблемных вопросах.

О чем хочу сказать. В ряде случаев, как практика показывает, были допущены очевидные ошибки при планировании и организации работ по импортозамещению. Это привело к тому, что в 2018 году пришлось сдвинуть сроки выполнения нескольких заданий гособоронзаказа. С учетом комплексности, взаимосвязанности всех наших планов по перевооружению армии и флота такие сбои должны быть оперативно устранены.

В этой связи Правительству и профильным ведомствам необходимо принять дополнительные меры по обеспечению технологической независимости в сфере производства военной продукции, в том числе находящейся на стадии проектирования. Сегодня об этом подробно поговорим, тщательно рассмотрим все проблемные точки.

Второй вопрос повестки дня связан с дальнейшей диверсификацией в сфере ОПК. Вновь хочу подчеркнуть: от эффективности действий по этому направлению зависит будущее предприятий отрасли, их экономическая, технологическая и финансовая устойчивость, их способность, как мы много раз с вами уже говорили, после прохождения пика оборонных заказов решать как свои профильные задачи, так и наращивать выпуск конкурентной гражданской продукции, востребованной как на внутреннем рынке, так и на внешних рынках.

Мы с вами неоднократно обсуждали эту тему. Я сказал: пять лет назад программа запущена. Об этом говорили в 2016 году в Туле, потом в 2018 году дважды – в Уфе, в Москве. В Послании об этом говорил. В документах у нас все это есть.

Уже отмечал на сегодняшнем Форуме оружейников: в 2018 году доля гражданской продукции в ОПК составила почти 21 процент – 20,9 процента. Вроде бы неплохо, но, знаете, темп все-таки недостаточный, хочу вам сказать.

Предприятиями отрасли заявлено к реализации более 400 проектов по производству такой продукции. Так, в ближайшие годы на верфях, где традиционно выпускают корабли, продукцию для флота, будут строиться атомные и дизельные ледоколы для работы на Северном морском пути, а также круизные и рыбопромысловые суда. В 2021 году корпорация "Иркут" планирует приступить к поставкам магистрального самолета МС-21.

Еще раз все-таки повторю: в работе по диверсификации производств надо активнее использовать и те возможности, которые открывает реализация национальных проектов. В рамках их выполнения потенциальный спрос на гражданскую продукцию предприятий оборонно-промышленного комплекса уже сейчас превышает пять с половиной тысяч позиций.

С учетом ранее данных поручений хотел бы сегодня услышать, какие меры принимаются для стимулирования производства гражданской продукции ОПК и ее продвижения на отечественный и на зарубежный рынок, как в Правительстве организована работа по участию предприятий ОПК в реализации нацпроектов, как обстоят дела с контрактацией.

Уже говорил, выступая на торжественном собрании: деньги колоссальные выделяются по очень многим направлениям. Предприятия ОПК должны там работать, должны получать эти ресурсы. Но чтобы получать эти ресурсы, нужно делать предложения соответствующие – соответствующие интересам самых разных отраслей.

Третий вопрос повестки касается финансового оздоровления организаций ОПК. С 2015 года действует оперативный штаб, где ведется мониторинг и контроль финансового состояния предприятий оборонно-промышленного комплекса. Полученные данные показывают, что возникающие проблемы во многом связаны с большим объемом кредитного портфеля – с закредитованностью, проще сказать.

Мы не раз обсуждали эту тему, в том числе на совещаниях и в Москве, и в Сочи в ходе комплексных совещаний по развитию армии и флота. Определили, что нехватка средств обусловлена целым рядом причин. Среди них – недозагрузка мощностей при снижении объема заказов, а также необходимость финансирования опытно-конструкторских работ, затраты по которым не учтены в плановых документах.

Хотел бы сегодня еще раз к этому вернуться и услышать конкретные предложения, как системно изменить ситуацию, укрепить финансовое положение предприятий, особенно стратегически важных.

Нам также предстоит наделить полномочиями руководителей приоритетных технологических направлений. Уже назначено 14 руководителей, сегодня рассмотрим еще четыре кандидатуры.

Эти управленцы и организаторы наделены серьезными полномочиями, и ответственность их также высока. Они должны сыграть ключевую роль в разработке прорывных технологий для создания перспективных образцов вооружения и техники, которые определят будущий облик армии и флота России.

Отмечу, что после заседания Комиссии состоится еще одно важное событие. Между Ижевским заводом "Купол" и Минобороны будут подписаны два долгосрочных контракта на общую сумму почти сто миллиардов рублей. В соответствии с ними в 2019–2027 годах будут произведены и поставлены в войска дивизионные комплекты зенитных ракетных комплексов "Тор": "Тор-М2" и "Тор-М2ДТ". Реализация этих контрактов укрепит позиции предприятия и станет важным вкладом в оснащение ВКС России новыми видами вооружения.

Давайте приступим к обсуждению предложенных тем.

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