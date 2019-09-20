Войти
20.09.2019
ТАСС

"Ил" рассчитывает на участие в тендере по поставке Бе-200 в Турцию

277
0
0
Самолет-амфибия Бе-200
Самолет-амфибия Бе-200.
Источник изображения: © Islam Yakut/Anadolu Agency via Getty Images

Сейчас "Ил" проводит переговоры, чтобы определить "ключевые характеристики облика самолета, который интересен турецкой стороне"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. ПАО "Ил" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) планирует участвовать в тендере на поставку самолета-амфибии Бе-200 Турции. Об этом сообщил генеральный директор компании Юрий Грудинин на фестивале "Технофест" в Стамбуле.

"Мы рассчитываем на участие в тендере по поставкам этих самолетов на территорию Турции", - приводятся слова Грудинина в пресс-релизе ОАК, распространенном в четверг.

По его словам, сейчас "Ил" проводит переговоры с заинтересованными правительственными организациями и частными компаниями, чтобы определить "ключевые характеристики облика самолета, который интересен турецкой стороне".

В пресс-службе ОАК уточнили, что Турция интересуется воздушным судном не только для пожаротушения, но и для решения других задач, в том числе оказания помощи в районах чрезвычайных происшествий, поиска на воде, мониторинга окружающей среды и других задач.

На фестивале в Стамбуле также был продемонстрирован российский истребитель поколения 4++ Су-35. Самолет показали профильным представителям руководства Турции.

Кроме того, в "Технофесте" приняли участие проходящий сертификационные испытания среднемагистральный МС-21-300 и ближнемагистральный Superjet 100.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Продукция
Бе-200
Су-35
СуперДжет-100
Компании
Ил
ОАК
Проекты
МС-21
Похожие новости
19.09.2019
Русский дебют в небе Стамбула. Чем может обернуться турецкий вояж для авиапрома России?
17.09.2019
ОАК примет участие в фестивале Teknofest в Стамбуле
20.07.2017
"Мы не конкурируем внутри страны, мы соревнуемся на глобальном поле"
29.12.2009
В ОАК начато формирование трех бизнес-единиц
19.02.2009
А.Федоров ответил на вопросы российских журналистов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.09 09:35
  • 32
МИД России осудил атаку на нефтяные объекты в Саудовской Аравии
  • 20.09 08:55
  • 1
Что представляет собой гиперзвуковая ракета "Циркон"
  • 20.09 08:44
  • 12
Знаем, но не расскажем: Рогозин засекретил дыру в "Союзе"
  • 20.09 06:47
  • 24
Новая система С-500 готова к массовому выпуску
  • 20.09 06:38
  • 5
Роскосмос не выполнит план на 2019 год по 45 запускам ракет
  • 20.09 05:09
  • 8
"Россияне и израильтяне - одна семья с общей историей" - Путин
  • 20.09 03:41
  • 78
Гарантированное ядерное уничтожение: "Метеорит-Н" стерли бы Запад в пыль
  • 19.09 22:32
  • 33
Армии США пообещали "революционное" оружие на замену M4 и M249
  • 19.09 20:27
  • 1
Бюрократия не должна мешать работающим в космической сфере компаниям - Путин
  • 19.09 20:14
  • 1
Бастрыкину доложили о ходе расследования дела с затонувшим плавдоком в Мурманске
  • 19.09 20:06
  • 1
В Роскосмосе заявили,что стоимость изготовления ракеты на метане составит 900 млн рублей
  • 19.09 19:34
  • 1
Производитель МС-21 сравнил цену самолета с зарубежными аналогами
  • 19.09 19:12
  • 58
"Поскользнулись на соплях": кто продырявил МКС
  • 19.09 19:10
  • 2
Саудовская Аравия обратилась к Южной Корее за помощью в укреплении системы противовоздушной обороны
  • 19.09 18:51
  • 12
Армия США выбрала патроны для "винтовки будущего"