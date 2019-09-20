Работники киевского завода не побоялись напомнить Зеленскому о предвыборных обещаниях

На киевском заводе нестандартного оборудования и металлоконструкций "МИРО" произошло знаковое, хотя и странное для современной Украины, событие.

Весь коллектив предприятия собрался на митинг, посвященный отношениям Украины с Россией. А странным оказалось то, что митингующие не стали требовать "вернуть Крым" или прекратить "российскую агрессию" на Донбассе.

Напротив, они потребовали от украинских властей восстановить экономические связи со "страной-агрессором". Собравшиеся даже обратились с воззванием к президенту страны Владимиру Зеленскому, в котором не постеснялись напомнить тому его же предвыборные обещания. С основной речью на этом мероприятии выступил глава профсоюза предприятия Виктор Звягинцев.

Открывая митинг, посвященный восстановлению торгово-экономических связей с Россией, он напомнил, что основу экономического потенциала страны составляет торговля, а основным торговым партнером Украины исторически всегда являлась Россия.

"Поэтому нам, коллективу предприятия, ориентируемого на рынки России и СНГ, больно смотреть на упадок нашей фабрики и тысяч других отечественных предприятий, которые испытывают колоссальные финансовые трудности из-за разрыва торгово-экономических отношений с Россией", - приводятся слова Звягинцева на сайте завода.

Eadaily отмечает, что профсоюзный лидер напомнил собравшимся, что президент Зеленский, идя на выборы, обещал остановить трудовую эмиграцию и отток населения с Украины.

По итогам митинга его участники составили коллективное обращение к президенту Зеленскому. Документ подписали все сотрудники предприятия во главе с его директором.