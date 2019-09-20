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20.09.2019
Известия.ru

Путин признал ошибки при планировании импортозамещения в ОПК

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Президент России Владимир Путин признал ошибки при планировании программы импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе (ОПК). По его словам, они привели к тому, что в 2018 году пришлось сдвинуть сроки выполнения нескольких заданий гособоронзаказа.

"С учетом комплектности, взаимосвязанности всех наших планов по перевооружению армии и флота такие сбои должны быть оперативно устранены", — сказал глава государства на заседании Военно-промышленной комиссии в четверг, 19 сентября.

Путин также поручил правительству и профильным ведомствам "принять дополнительные меры по обеспечению технологической независимости в сфере производства военной продукции". В том числе той, которая находится на стадии проектирования.

При этом глава государства отметил, что процесс импортозамещения в ОПК идет и России удалось достичь технологической независимости более чем по 350 образцам вооружений.

"Программа импортозамещения началась пять лет назад, за это время действительно удалось в чем-то продвинуться, во всяком случае по ряду значимых направлений", — цитирует Путина ТАСС.

Президент отметил, что за последние годы существенно выросла доля отечественной электронной компонентной базы в современных образцах вооружений и было налажено производство двигателей для вертолетов и кораблей Военно-морского флота (ВМФ).

"Также скоро на российских предприятиях можно будет ремонтировать и двигатели для самолетов Ан-124", — добавил он.

1 августа 2018 года заместитель председателя правительства Юрий Борисов заявил о возможном срыве сроков передачи боевых кораблей ВМФ в 2018 году. Он отметил, что государственный заказчик "практически ежегодно" сталкивается "с системными срывами сроков поставки кораблей и судов для ВМФ со стороны ряда судостроительных предприятий".

При этом в феврале 2018 года начальник управления департамента Министерства обороны РФ по обеспечению гособоронзаказа кораблей и морского вооружения Павел Печковский рассказал, что практически всё основное оборудование кораблей ВМФ полностью переведено на отечественные образцы в рамках импортозамещения.

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Ан-124
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