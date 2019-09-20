Су-35 продемонстрировали профильным турецким специалистам

Самолет Су-35 во время выступления на Международном авиационно-космическом салоне МАКС 2015 в подмосковном Жуковском.

Москва. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия показала на авиашоу в Стамбуле многофункциональный истребитель Су-35 профильным специалистам Турции, сообщили в четверг в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"Особый интерес публики вызвал высший пилотаж российского истребителя поколения 4++ Су-35. Машина была также показана профильным представителям руководства Турецкой Республики", - говорится в сообщении ОАК.

Су-35 наряду с другими российскими самолетами принимает участие в фестивале авиации космоса и технологий, который проходит в Стамбуле.

"Проведен ряд встреч, направленных на продвижение российской авиационной техники на рынок Турции и сопредельных регионов", - отмечается в сообщении ОАК.

Накануне глава ФСВТС Дмитрий Шугаев заявил, что истребитель Су-35, представленный на фестивале Teknofest в Турции, превосходит зарубежные боевые самолеты.

"Мы сегодня презентуем очень серьезную машину. Су-35 превосходит по многим параметрам и техническим характеристикам своих конкурентов - это и Eurofighter, и Rafale, и F-15, и F-18", - сказал Шугаев в Стамбуле в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"В любом случае, это машина, которая заслуживает очень серьезного внимания по оснащенности, по авиационным средствам поражения, по сверхманевренности, всепогодному использованию и так далее. Самое главное, что это новый шаг в наших взаимоотношениях с Турецкой республикой", - заявил Шугаев.

Су-35 и российский истребитель пятого поколения Су-57 показали президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в конце августа на подмосковном авиасалоне "МАКС-2019". Турция заявила об интересе к этим самолетам.

Решение о покупке российских истребителей - за Турцией, сказал вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс.

"Надеюсь, по крайней мере, что Су-35 и Су-57 их могут реально заинтересовать по известным событиям. Решение - за ними", - сказал Борисов 1 сентября в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" (телеканал "Россия-1", ВГТРК).

США заявили об исключении Турции из программы создания истребителя пятого поколения F-35 после покупки Анкарой российских систем ПВО С-400.