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20.09.2019
Известия.ru

Минобороны опубликовало кадры пуска ракеты ОТРК "Искандер-М"

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Минобороны РФ опубликовало видео пуска ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М" на полигоне "Сарышаган" в Казахстане в рамках учений "Центр-2019". Расчеты выполнили пуски и нанесли удар по условному лагерю террористов в нескольких сотнях километров от стартовых позиций, сообщили в ведомстве.

В министерстве отметили, что "Искандер-М" успешно справился с испытаниями, передает RT.


"В ходе розыгрыша практических действий военнослужащие подготовили основные и запасные стартовые позиции, провели топографическую привязку к местности, а также оборудовали площадки для перегрузки ракет", — цитирует "Федеральное агентство новостей" представителя Минобороны.

Щит противовоздушной обороны, созданный зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С", прикрыл пусковые установки для защиты от возможной атаки с воздуха, сообщает телеканал "Звезда".

27 июня были опубликованы кадры сложнейшего одновременного учебного пуска квазибаллистической ракеты ОТРК "Искандер-М" и крылатой ракеты ОТРК "Искандер-К".

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Страны
Казахстан
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
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