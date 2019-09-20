Минобороны опубликовало кадры пуска ракеты ОТРК "Искандер-М"

Минобороны РФ опубликовало видео пуска ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М" на полигоне "Сарышаган" в Казахстане в рамках учений "Центр-2019". Расчеты выполнили пуски и нанесли удар по условному лагерю террористов в нескольких сотнях километров от стартовых позиций, сообщили в ведомстве.

В министерстве отметили, что "Искандер-М" успешно справился с испытаниями, передает RT.

"В ходе розыгрыша практических действий военнослужащие подготовили основные и запасные стартовые позиции, провели топографическую привязку к местности, а также оборудовали площадки для перегрузки ракет", — цитирует "Федеральное агентство новостей" представителя Минобороны.

Щит противовоздушной обороны, созданный зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С", прикрыл пусковые установки для защиты от возможной атаки с воздуха, сообщает телеканал "Звезда".

27 июня были опубликованы кадры сложнейшего одновременного учебного пуска квазибаллистической ракеты ОТРК "Искандер-М" и крылатой ракеты ОТРК "Искандер-К".