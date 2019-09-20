Путин: оружие Калашникова будет служить России многие десятилетия

Президент страны также уверен и в дальнейшем мировом лидерстве отечественной школы стрелкового оружия

ИЖЕВСК, 19 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что вооружения, созданные выдающимся конструктором Михаилом Калашниковым, еще долгие годы будут служить стране. Глава государства уверен, что отечественная школа стрелкового оружия останется лидером в мире.

Выступая на Всероссийском форуме оружейников, Путин напомнил об отмечаемом в этом году вековом юбилее со дня рождения Калашникова. "Мы всегда будем чтить память этого легендарного конструктора, народного самородка, настоящего патриота Отечества", - заверил президент. Он убежден: "Созданные Калашниковым вооружения и в будущем еще многие десятилетия будут надежно служить России, нашим солдатам и офицерам, а отечественная, блестящая школа стрелкового оружия, в которую он вложил свои силы, сохранит лидирующую позицию в мире и прирастет новыми молодыми талантами".

Глава государства поздравил российских оружейников с отмечаемым сегодня профессиональным праздником. Он произнес слова благодарности ветеранам, всем, кто закладывал славные традиции отрасли, "создавал вооружения и технику, ставшие символом мощи армии, ее побед, ее благородной и высокой миссии защищать Россию".

По его мнению, среди плеяды оружейников, которыми гордится страна, особое место принадлежит Калашникову.