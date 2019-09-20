Учения "Центр-2019": БПЛА "Груша", комплексы "Ирония" ВДВ и китайские истребители

В России и ряде сопредельных стран проходят масштабные учения "Центр-2019". В рамках маневров отрабатываются новые тактические схемы, тестируются перспективные или недавно поступившие на вооружение образцы оружия, отрабатывается взаимодействие со странами-партнерами. "Военное" обозрение" решило выделить для своих читателей самые интересные моменты "Центра-2019".

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Международные учения – это всегда политическое событие, затрагивающее как внутренние, так и внешние связи. И "Центр-2019" не является исключением. Маневры являются способом Москвы проверить взаимодействие со старыми партнерами и укрепить с ними связи. В текущих учениях задействованы воинские контингенты Китая, Пакистана, Казахстана, Киргизии, Индии, Таджикистана и Узбекистана.

Основным местом проведения учений является полигон "Донгуз" в Оренбургской области: именно там проходит основная часть маневров. Ряд тактических мероприятий проводится на территории соседних государств: в ходе учений задействованы четыре полигона в Казахстане, еще один киргизский полигон, а также полигоны Ляур и Сабули в Таджикистане.

Важным моментом является то, что Россия в данном случае выступает вероятным мостом для налаживания отношения между странами, имеющими конфликтные ситуации. Это, в первую очередь, касается пар Киргизия-Таджикистан (недавно на границе обоих государств прошли очередные боестолкновения, в ходе которых погибли четверо военнослужащих – ВО писало об этом) и Индия-Пакистан.

Сценарий учений построен так, чтобы в ходе него у Москвы была возможность продемонстрировать в самом лучшем свете то, чему России удалось научиться в ходе военной кампании в Сирии. План предполагает, что на юго-востоке Российской Федерации внезапно возникло государственное формирование, исповедующее идеологию псевдоисламского терроризма.

Дебют Евкурова

Учения "Центр-2019" презентовали бывшего главу Ингушетии, генерал-лейтенанта Юнус-Бека Евкурова, в качестве заместителя министра обороны Российской Федерации. Хотя назначение состоялось еще в июле, именно учения стали первым действительно громким событием с его участием. Именно слова Евкурова цитировали СМИ, хотя обычно прерогатива представлять подобные мероприятия остается за министром обороны Сергеем Шойгу.

15 боевых кораблей, более 600 летательных аппаратов, свыше 128 тыс. человек личного состава.

- цитирует слова замминистра о масштабности учений телеканал Lenta.ru.

Десант – доминирующая сила

Учения ознаменовались одним из самых масштабных парашютных десантов последних лет. В учебной операции применялось 80 военно-транспортных самолетов Ил-76, с которых были высажены 1,5 тыс. и свыше 200 единиц техники.

Источник изображения: topwar.ru

Комплекс "Ирония-М"

Отмечается, что десантирование проводилось в плотных боевых порядках двумя параллельными потоками. Дистанция между самолетами в колоннах составляла не более 2 км (менее 30 секунд). Расстояние между колоннами составляло 3 км.

В этих маневрах применялось часто применялось оборудование, лишь недавно начавшее поступать на вооружение. В частности, ВДВ использовали специальный оптико-электронный комплекс "Ирония", созданный для наблюдения в тепловизионном диапазоне при заброске десанта, скрытном продвижении и организации засад.

Комплекс наблюдения нельзя назвать абсолютной новинкой – он поступил в войска несколько лет назад, Тем не менее, именно на этих учениях он впервые попал на камеру в обстановке, приближенной к боевой – кадры 17 сентября опубликовал телеканал "Звезда". "Ирония" оснащается видеокамерой, тепловизором и лазерным дальномером. Изображение с них уходит на миниатюрный монитор, размещенный в окуляре. Технику прибор может обнаружить на расстоянии 7км, человека – на расстоянии 2,5 км.

Также ВДВ отработали использование многоуровневой системы разведки, которая включает БПЛА, а также комплекс "Стрелец" и упомянутую выше "Иронию". Группировка беспилотных аппаратов включала в себя "Орлан-10", "Груша", "Тахион", "Форпост".

Мобильная медицина

На второй день "Центра-2019" на полигоне Донгуз медицинский спецотряд провел учения по отработке спасения раненых на поле боя и доставки их в госпиталь.

Современная военная медицина рассматривает доставку раненых в госпиталь в руки врачей-специалистов важнейшим фактором выживания: это подтверждается несколькими исследованиями, проведенными в данной сфере. В частности, вооруженные силы США в Афганистане и Ираке наблюдали значительное снижение числа погибших. Этот опыт исследовался и в России.

В частности, существует доклад, составленный сотрудниками ФГКУ "413-й военный госпиталь" и Военно-медицинской академия им. С.М. Кирова Минобороны России. В нем подробно рассматриваются факты, позволившие ВС США снизить смертность в районах боевых действий.

Для стабилизации раненых развернут специальный мобильный госпиталь, при возведении которого использовались специальные быстровозводимые надувные модули. В составе госпиталя имеется также операционная, которая позволяет стабилизировать раненых для дальнейшей отправки в стационарные госпиталя.

Китай в российском небе

Еще одним интересным моментом учений можно считать участие китайских пилотов в воздушной части учений.

В летных маневрах были задействованы истребители J-11, истребителях-бомбардировщики JH-7а, дальние бомбардировщики H-6к, вертолетах Z-10. Кроме того, будет выполнено десантирование грузов с самолетов Y-9 и Ил-76.

- говорится в сообщении Министерства обороны Российской Федерации.

Источник изображения: topwar.ru

С российской стороны учебные задачи отработали "Аллигаторы" Ка-52 и "Ночные охотники" Ми-28Н – ударные армейские вертолеты последнего поколения.

С воздуха учения прикрывают МиГ-31. Пиковая скорость машины - 3400 км/ч. Также в охране воздушного пространства принимали участие Су-35. Всего было задействовано около 20 экипажей.

Среди прочего также проводится форсирование водных преград, стрельбы из модернизированных комплексов С-300 и С-400, отработка действий войск спецназначения, проведены стрельбы кораблей(их задействовано порядка 15) в Каспийском море. Учения должны завершится 21 сентября.