В Минобороны оценили провал ПВО США в Саудовской Аравии

Мощная группировка ПВО США у Саудовской Аравии не смогла отразить удар по нефтяным объектам, продемонстрировав низкую эффективность, заявил высокопоставленный источник в Минобороны России.

Источник РИА "Новости" отметил, что северную границу Саудовской Аравии прикрывают 88 пусковых установок американских ЗРК "Пэтриот" (Patriot): из них – 36 имеют модификацию PAC–2 и еще 52 – новейшие PAC-3.

По его словам, также в Персидском заливе у берегов Саудовской Аравии находятся еще три эсминца с управляемым ракетным оружием ВМС США, оснащенные системой ПРО Aegis и имеющие на вооружении 100 ракет модификации "SM-2".

Источник задался вопросом о том, каким образом "такая действительно мощная система ПВО могла пропустить десятки беспилотников и крылатых ракет".

"Причина здесь может быть только одна: разрекламированные американцами ЗРК Patriot и Aegis не соответствуют заявляемым характеристикам, у них низкая эффективность борьбы с малоразмерными воздушными целями и крылатыми ракетами", – подчеркнул представитель российского военного ведомства.

По его словам, зенитные ракетные системы "попросту не готовы к отражению массированного применения противником средств воздушного нападения в реальной боевой обстановке".

Напомним, президент Владимир Путин предложил Саудовской Аравии купить для защиты комплексы С-400 или С-300, так как в ночь на 14 сентября два нефтеперерабатывающих завода королевства были атакованы беспилотниками.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия потеснит США в арабском мире с помощью С-400.

Ольга Никитина